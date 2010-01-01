Акция "ЗАСВЕТИСЬ!"

13 декабря сотрудники полиции ОГИБДД МО МВД России «Барабинский» ОП Здвинское»

совместно с юными инспекторами дорожного движения МКОУ ЗСОШ №2

провели профилактическую акцию «Засветись».

Её главная цель – привлечь внимание общественности к необходимости быть заметными на дорогах в тёмное время суток, ведь наличие светоотражающих элементов позволяет значительно снизить дорожно-транспортный травматизм среди пешеходов.

В ходе проведения акции юидовцы раздавали детям и взрослым пешеходам светоотражающие элементы, объясняя, что безопаснее находиться на улице в темное время суток, имея на одежде светоотражатель. А также вручали памятки, призывающие пешеходов быть яркими и заметными, а водителей снизить скорость при приближении к пешеходным переходам и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В свою очередь, сотрудники полиции рассказали о мерах по обеспечению безопасности людей на дороге, снижению числа дорожно-транспортных происшествий в условиях недостаточной освещенности и неяркой верхней одежды в зимний период.

Уважаемые водители! Призываем вас снижать скорость при проезде пешеходных переходов, быть готовыми к возможному появлению детей на проезжей части. Строго соблюдайте Правила дорожного движения, не подвергайте опасности детские жизни. Уважаемые взрослые, помните, что ребенок учится законам улицы, беря пример с родителей или других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. Не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.

Госавтоинспекция напоминает, что штраф за отсутствие предмета со светоотражателем у пешехода предусмотрен частью 1 статьи 12.29 КоАП (500рублей).

Чтобы дороги нашего села были безопасными для пешеходов,

станьте яркими и заметными, обозначьте себя в темноте!

Инспектор пропаганды БДД ОГИБДД России «Барабинский»

Константин Степанов





