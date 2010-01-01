Акция "ЗАСВЕТИСЬ!"
13 декабря сотрудники полиции ОГИБДД МО МВД России «Барабинский» ОП Здвинское»
совместно с юными инспекторами дорожного движения МКОУ ЗСОШ №2
провели профилактическую акцию «Засветись».
Её главная цель – привлечь внимание общественности к необходимости быть заметными на дорогах в тёмное время суток, ведь наличие светоотражающих элементов позволяет значительно снизить дорожно-транспортный травматизм среди пешеходов.
В ходе проведения акции юидовцы раздавали детям и взрослым пешеходам светоотражающие элементы, объясняя, что безопаснее находиться на улице в темное время суток, имея на одежде светоотражатель. А также вручали памятки, призывающие пешеходов быть яркими и заметными, а водителей снизить скорость при приближении к пешеходным переходам и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
В свою очередь, сотрудники полиции рассказали о мерах по обеспечению безопасности людей на дороге, снижению числа дорожно-транспортных происшествий в условиях недостаточной освещенности и неяркой верхней одежды в зимний период.
Уважаемые водители! Призываем вас снижать скорость при проезде пешеходных переходов, быть готовыми к возможному появлению детей на проезжей части. Строго соблюдайте Правила дорожного движения, не подвергайте опасности детские жизни. Уважаемые взрослые, помните, что ребенок учится законам улицы, беря пример с родителей или других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. Не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.
Госавтоинспекция напоминает, что штраф за отсутствие предмета со светоотражателем у пешехода предусмотрен частью 1 статьи 12.29 КоАП (500рублей).
Чтобы дороги нашего села были безопасными для пешеходов,
станьте яркими и заметными, обозначьте себя в темноте!
Инспектор пропаганды БДД ОГИБДД России «Барабинский»
Константин Степанов
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