СТУДИЯ 101. А у нас всё пучком!

"СТУДИЯ 101" - информационно-познавательный, музыкально-развлекательный
видеопроект школы №3 города Барабинска.

А У НАС ВСЁ ПУЧКОМ!

Группа ВКонтакте: https://vk.com/studio101school
Группа в Одноклассниках: - https://ok.ru/group/53080249401485

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МОЛОДЦЫ РЕБЯТКИ ТАК

Опубликовано Гость в 20 Декабрь, 2016 - 00:31.

МОЛОДЦЫ РЕБЯТКИ ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!!

Молодец Гутов! хороших ребят

Опубликовано Гость в 19 Декабрь, 2016 - 23:25.

Молодец Гутов! хороших ребят учит и хорошо и хорошему

Класс, весело, с задором!

Опубликовано Гость в 19 Декабрь, 2016 - 22:10.

Класс, весело, с задором! Привлекает разноплановость сюжетов! Умнички, ребята! Хорошее начало! Самое главное, чтобы это имело продолжение и стало традиционным делом! В жизни так много интересного - снимайте и "пишите" свою историю!

молодцы!!!! класс!!!!

Опубликовано Гость в 19 Декабрь, 2016 - 22:01.

молодцы!!!! класс!!!!

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