СТУДИЯ 101. А у нас всё пучком!
"СТУДИЯ 101" - информационно-познавательный, музыкально-развлекательный
видеопроект школы №3 города Барабинска.
А У НАС ВСЁ ПУЧКОМ!
Группа ВКонтакте: https://vk.com/studio101school
Группа в Одноклассниках: - https://ok.ru/group/53080249401485
- 962 просмотра
МОЛОДЦЫ РЕБЯТКИ ТАК
Баллы: 12
МОЛОДЦЫ РЕБЯТКИ ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!!
Молодец Гутов! хороших ребят
Баллы: 12
Молодец Гутов! хороших ребят учит и хорошо и хорошему
Класс, весело, с задором!
Баллы: 16
Класс, весело, с задором! Привлекает разноплановость сюжетов! Умнички, ребята! Хорошее начало! Самое главное, чтобы это имело продолжение и стало традиционным делом! В жизни так много интересного - снимайте и "пишите" свою историю!
молодцы!!!! класс!!!!
Баллы: 11
молодцы!!!! класс!!!!
Отправить комментарий