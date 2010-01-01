Константин Вельш


19 декабря Вельш Константин Михайлович отмечает свой День рождения!

imageCAWDOLTJ

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Мама, папа

imageCAIR849F

С Днем Рождения поздравляю
Я тебя, любимый брат!
Пусть всегда твоя улыбка
Будет выше всех наград!
В жизни будет пусть удача,
И сопутствует успех!
И пускай же в этом мире
Будешь ты счастливей всех!

Сестренка и крестница



  • 383 просмотра

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
5 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.