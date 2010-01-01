Константин Вельш
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Мама, папа
С Днем Рождения поздравляю
Я тебя, любимый брат!
Пусть всегда твоя улыбка
Будет выше всех наград!
В жизни будет пусть удача,
И сопутствует успех!
И пускай же в этом мире
Будешь ты счастливей всех!
Сестренка и крестница
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