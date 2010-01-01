Константин Вельш

19 декабря Вельш Константин Михайлович отмечает свой День рождения!

Желаем в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Мама, папа

С Днем Рождения поздравляю

Я тебя, любимый брат!

Пусть всегда твоя улыбка

Будет выше всех наград!

В жизни будет пусть удача,

И сопутствует успех!

И пускай же в этом мире

Будешь ты счастливей всех!

Сестренка и крестница





