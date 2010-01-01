Кучеренко Ольга

Твиты от @ProSibir/list
22 декабря Арефьева Ирина отмечает свой День рождения!
22 декабря Алексей Третьяков отмечает свой День рождения!
20 декабря Гутенев Денис отмечает свой День рождения!
19 декабря Константин Вельш отмечает свой День рождения!
Поздравляю тебя с днем рождения!!!
Желаю много счастья и любви!!!!
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В с.Новоульяновское брат набросился на брата с ножницами
Молодого человека злодейски окрасил коварный ледяной петух.
ДК г.Куйбышева получит 5 млн.рублей на обновление кинозала
Дорожно-транспортные происшествия в период с 9 по 16 декабря
Дорожно-транспортные происшествия в период со 2 по 8 декабря
Дорожно-транспортные происшествия в период с 25 ноября по 1 декабря
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