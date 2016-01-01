Упала в шахту лифта
В городе Куйбышеве следователи Следственного комитета России проводят проверку
по факту падения сотрудницы больницы в шахту лифта
18 декабря 2016 года около 9 часов 30 минут в шахту лифта ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» упала лаборантка данного медицинского учреждения, 1973 года рождения. С различными травмами женщина была госпитализирована в больницу.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.
На место происшествия незамедлительно выехал следователь регионального СКР.
В ходе проведения проверочных мероприятий следователем СКР установлено, что сотрудница больницы, опоздав на работу к 9 часам, прибыла с опозданием в 30 минут в состоянии алкогольного опьянения. Лифт больницы не эксплуатировался, находился в ремонте, все необходимые опознавательные таблички, ограждения в медицинском учреждении имелись. Кроме того, проход к лифту был заблокирован. Несмотря на это, женщина смогла проникнуть на запрещающую территорию и упасть в шахту лифта.
В настоящий момент проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Старший помощник руководителя следственного управления
Следственного комитета РФ по Новосибирской области
по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова
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43 года.уже на работу
Баллы: 2
43 года.уже на работу вышла)))
Огорождений не было!Походу их
Баллы: 6
Огорождений не было!Походу их поставили сразу после этого случая что бы им же по голове не прилетело.Она нажала на кнопку двери открылись,было темно поэтому она попыталась дотянутся до выключателя что бы включить свет в лифте и упала!
Напишите,если знаете ,как
Баллы: 2
Напишите,если знаете ,как дело было,может,и что пьяная была наговаривают?Не удивлюсь,если теперь всячески пытаются вывернуться и на женщину всё свалить.На ЖД работал и знаю,на какие меры может руководство пойти,дабы свои задницы прикрыть!
а че свет в самом лифте
Баллы: 5
а че свет в самом лифте включается? Не ужели в коридоре тоже было темно? что не видно было куда она идет? в бездну?
Люди! Встречайте Новый Год
Баллы: -3
Люди! Встречайте Новый Год трезво! Или сидите дома, если решили расслабиться. Пьяные люди в основном и гибнут и попадают в ЧП, как эта пьяная женщина в лифте...
Чито хочешь сказать как в
Баллы: 0
Чито хочешь сказать как в Иркутске
Дай бог этой женщине
Баллы: 8
Дай бог этой женщине поправиться, прежде всего. Не верю, что она пришла на работу в таком состоянии, чтобы ничего не соображать. Больной челоаек тоже мог провалиться в шахту. Откуда , например, сельский житель знает, куда ведёт эта дверь? И не надо вуалировать состоянием женщины безответственность руководителя.
да там вообще нет
Баллы: 5
да там вообще нет лифта.пустая шахта без дверей и просто лентой переклеена и всеее!!!не знаю как на других этажах,а на 4 нет никаких дверей в лифт.заходи и падай
Странно как-то...Если все в
Баллы: 10
Странно как-то...Если все в свободном доступе,то и любой посетитель может оказаться в шахте..Выкручивается ЦРБ,сразу про таблички пишут,да опозновательные знаки.
судя по всему-это далеко не
Баллы: -3
судя по всему-это далеко не первый случай, и с похмелья, и опоздала, и в лифт. А васильев все равно-красавчег, лучший главный врач среди всех главных врачей
Там в ЦРБ все очень странно,
Баллы: 16
Там в ЦРБ все очень странно, припишут, подделают... Руководство на все способны... Я не думаю чтобы женщина пришла на работу настолько пьяной, что не увидела таблички и "выломала" дверь в лифт
А может СБРОСИЛИ? Как-то не
Баллы: 9
А может СБРОСИЛИ? Как-то не вяжется-желаемое выдают за действительное.
А всё возможно в нашей
Баллы: 4
А всё возможно в нашей стране.И сбросить тоже могут,вон в Иркутской обл. траванули людей под видом диверсии и спишут на посредников и всё будет шито крыто.
А зачем? Вы задайте себе этот
Баллы: -9
А зачем? Вы задайте себе этот вопрос? А пьяному море по колена. Не выспавшаяся, нетрезвая, шла на автопилоте. Глаза не видели куда шла, мозг не мог адекватно воспринимать, а вот ноги помнили. Я уверен, что и анализы он брала прекрасно в таком состоянии.
Так сколько ей лет, по разным
Баллы: 8
Так сколько ей лет, по разным данным СМИ то 34, то 43? И ещё в каком корпусе это случилось, и как поднимали больных если лифт не работал??? А уж о заблокированном лифте и пьяной медсестре это прям не верится, я так и представила пришла пьяная медсестра и давай крушить все ограждения вокруг, пробираясь к лифту со словали:" я все равно на нем уеду!"
Что-то в историю с алкоголем
Баллы: 25
Что-то в историю с алкоголем слабо верится. А вот вопрос о не исправном лифте есть: если он не исправлен и заблокирован, почему он не обесточен, почему двери открылись???
Дело ясное, что дело
Баллы: 0
Дело ясное, что дело темноё...Тоже сомневаюсь в официально выданной информации.
Как главврач допускает, что
Баллы: 7
Как главврач допускает, что его сотрудники пьяные на работу ходят? Интересно как бы она брала анализы у больных.
Нормально бы брала.Я как то
Баллы: 7
Нормально бы брала.Я как то выпивал с медсестрой в кабинете
За всеми же не уследишь.
Баллы: 6
За всеми же не уследишь. Тетенька пьянствовала ведь не на рабочем месте. Она пришла на работу "под градусом". Видимо, под большим градусом, раз умудрилась провалиться в огороженную и ЗАБЛОКИРОВАННУЮ лифтовую шахту.
Да она не просто под мухой
Баллы: -6
Да она не просто под мухой была,похоже она (нажралась)это каким надо быть,чтобы заграждение не увидеть.
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