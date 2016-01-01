Упала в шахту лифта

В городе Куйбышеве следователи Следственного комитета России проводят проверку

по факту падения сотрудницы больницы в шахту лифта

18 декабря 2016 года около 9 часов 30 минут в шахту лифта ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» упала лаборантка данного медицинского учреждения, 1973 года рождения. С различными травмами женщина была госпитализирована в больницу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехал следователь регионального СКР.

В ходе проведения проверочных мероприятий следователем СКР установлено, что сотрудница больницы, опоздав на работу к 9 часам, прибыла с опозданием в 30 минут в состоянии алкогольного опьянения. Лифт больницы не эксплуатировался, находился в ремонте, все необходимые опознавательные таблички, ограждения в медицинском учреждении имелись. Кроме того, проход к лифту был заблокирован. Несмотря на это, женщина смогла проникнуть на запрещающую территорию и упасть в шахту лифта.

В настоящий момент проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления

Следственного комитета РФ по Новосибирской области

по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова