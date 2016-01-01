Ермакова Лилия


18 декабря Ермакова Лилия Алексеевна отмечает свой День рождения!

ermak18121

Уважаемая Лилия Алексеевна!
Хотим поздравить Вас с Днем Рождения Вас!!!
Желаем, чтобы у Вас всегда все получалось, чтобы каждая минута
приносила вам только яркие моменты!
Большой, сияющей, как солнце любви, успехов, добра, мира и уюта...
Хотим, чтобы жизнь Ваша шла по наклонной, но ТОЛЬКО ВВЕРХ,
а рядом окружали лишь настоящие и верные друзья!
Всего вам самого светлого и доброго, солнца ясного, неба чистого,
ярких жизненных красок, сумасшествий, успехов огромных!
Мы Вас любим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

выпускники школы №3

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счастья и здоровья!

Опубликовано Гость в 19 Декабрь, 2016 - 21:37.

счастья и здоровья!

Замечательный человек!

Опубликовано Гость в 19 Декабрь, 2016 - 18:00.

Замечательный человек! Оптимист, заряжает позитивом! Веселая, жизнерадостная, приятная в общении! Побольше таких людей в школе! Поздравляем от души!

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