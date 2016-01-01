18 декабря Ермакова Лилия Алексеевна отмечает свой День рождения!

Уважаемая Лилия Алексеевна!

Хотим поздравить Вас с Днем Рождения Вас!!!

Желаем, чтобы у Вас всегда все получалось, чтобы каждая минута

приносила вам только яркие моменты!

Большой, сияющей, как солнце любви, успехов, добра, мира и уюта...

Хотим, чтобы жизнь Ваша шла по наклонной, но ТОЛЬКО ВВЕРХ,

а рядом окружали лишь настоящие и верные друзья!

Всего вам самого светлого и доброго, солнца ясного, неба чистого,

ярких жизненных красок, сумасшествий, успехов огромных!

Мы Вас любим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

выпускники школы №3