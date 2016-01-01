Новый Год ОТМЕНЯЕТСЯ!

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В Локомотивном депо не будет елки для детей?! Почти 900 ребятишек лишены новогодней ёлки 2016. Руководство ссылается на отсутствие пожарной сигнализации. Уважаемое руководство, вы лишаете детей единственного, долгожданного праздника. АУУУУ, ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ, НЕ ЛИШАЙТЕ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИКА! (Есть простой выход-присутствие пожарников на елке).

Наталья



