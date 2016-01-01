Новый Год ОТМЕНЯЕТСЯ!

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В Локомотивном депо не будет елки для детей?! Почти 900 ребятишек лишены новогодней ёлки 2016. Руководство ссылается на отсутствие пожарной сигнализации. Уважаемое руководство, вы лишаете детей единственного, долгожданного праздника. АУУУУ, ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ, НЕ ЛИШАЙТЕ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИКА! (Есть простой выход-присутствие пожарников на елке).
Наталья
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А кто сказал, что ёлки не
Баллы: 3
А кто сказал, что ёлки не будет?В депо пригласительный в пятницу забирал 24 ёлка!
А можно фото?
Баллы: 2
А можно фото?
Люди, уж если в депо, на
Баллы: 9
Люди, уж если в депо, на которое всегда равнялся наш город, ёлки не будет, что уж говорить про каких то ЖКХ и прочих захолустных организациях. У них то никогда денег не было. Лишь благодоря усилиям активных родитилей, которые рвали горло, удавалось организовать и провести праздник. А сейчас поколение сменилось, выросли безинциативные потребительские людишки, которым только дай, сами они сделать ничего без указки сверху не могут, вот и результат. может кто спорить будет, так зайдите летом на любое дачное сообщество и увидите там одни пенсионеры, а молодежь даже урожай, вырощенный чужими рукми собирать не хочет, не говоря, чтобы посадить или полить. Так что скоро о Ёлках забыть придется.
Ну всё барабинцы застрянут в
Баллы: 6
Ну всё барабинцы застрянут в 2016 году
Клоуны! А как работает депо
Баллы: 13
Клоуны! А как работает депо без пожарной охраны? А куда смотрят соответствующие службы? Начальника депо гнать в шею!
а вообще где товарищ профком?
Баллы: -2
а вообще где товарищ профком? он за что получает деньги?
Наталья!!!! Вам для
Баллы: 13
Наталья!!!! Вам для информации! Пожарник - это человек, устроивший пожар, а тот кто напротив следит за тем, чтобы пожара небыло, это ПОЖАРНЫЙ. И ещё. А если вдруг не дай бог пожар? Да ты первая в соцсетях будешь поносить руководство депо.
Я тут почитав нравоучения по
Баллы: 7
Я тут почитав нравоучения по поводу названия профессии огнеборцев,понял что это самый важный момент в том,что единственное предприятие,проводящее праздники детям,лишается этой возможности.Уважаемые пожарники,я намеренно а не ошибочно называю вас так,неужели вы считаете,что наличие вашей грёбаной пожарной сигнализации гарантирует безопасность людям?Это даёт только гарантированную прибыль шараге её устанавливающей.Коль уж пошла такая байда,то планёрные совещания и приезды высокопоставленных лиц в этом помещении проводить нельзя.Позор и презрение этой прогнившей системе.Я думаю,если в ДК,не дай Бог,начнётся пожар,киперы огня,как всегда,не окажутся на высоте,даже при наличии тройной сигнализации.
Все равно ПОЖАРНИКИ и не
Баллы: 5
Все равно ПОЖАРНИКИ и не убедите. А вдруг, не дай бог потоп?
Ещё раз можно вам сказать,
Баллы: 0
Ещё раз можно вам сказать, что ПОЖАРНИКИ это не те люди. ПОЖАРНЫЕ - ВОТ ЭТО ЛЮДИ КОТОРЫЕ СПАСАЮТ ВАС безграмотных в страшной ситуации!!!!!!!! Дураки , а если потоп --- кого винить будем? ))))
А что если лицо по проще
Баллы: 17
А что если лицо по проще сделать и типа с умным видом не устраивать тут уроки по русскому языку. Это во первых. А во вторых насчет того: не дай бог пожар, Вы опять же какую-то ахинею несете. Нашли блин причину. Объясняется это так: ж/д предприятия разваливаются и деградируют, постепенно сворачиваются и уходят в далекое прошлое культурные традиции, как то: художественная самодеятельность, спорт, шефство над школами, новогодние елки и так далее. Просто дошел наконец не веселый черед в этом плане и до локомотивного депо. Все предельно просто и понятно. Если следовать Вашей логике, например необходимо как можно быстрее запретить эксплуатацию автомобилей во избежание ДТП. Кстати откуда Вы взяли, что Наталья первой будет поносить руководство депо в случае пожара? Вы что типа экстрасенс какой или успели уже к бабке гадалке сходить? Не ну это надо додуматься, ребятишки возьмут горящие факелы и давай вокруг елки кружить, а она же ведь деревянная, вдруг загорится. Чем дальше я сморю, тем все больше и больше маразма вокруг.
А чем вы не довольны? Депо
Баллы: 11
А чем вы не довольны? Депо входит в ОАО РЖД. Коммерческое предприятие. Целью любого коммерческого предприятия является извлечение прибыли и только. Социализм закончился давным давно. Все эти "елки" это атавизм прошлого. Не берусь судить хорошо это или плохо. Но вам пора понять, что живем мы по другим законам давным давно. Есть владельцы компаний, есть наемные работники. По сути рабы. Хотите кушать, сносно жить работайте по правилам и не требуйте многого. А вы застряли где то в далеком прошлом.
Все эти "елки" это атавизм
Баллы: 2
Все эти "елки" это атавизм прошлого, сейчас корпоративы в моде.
социализм закончился,однако
Баллы: 3
социализм закончился,однако они не забывают себя бесплатными корпоративчиками побаловать,я уже молчу про их оклады и премии,всем известно сколько их гравный босс получает,а когда касается чужих детей,то сразу экономия и оптимизация.
«Социалистический Китай и
Баллы: 1
«Социалистический Китай и социалистический Вьетнам показывают примеры, которые ярко противостоят лживым заявлениям либеральных политиков о том, что, якобы, социализм остался в прошлом, о том, что социализм в мире не может развиваться.
Речь не про Китай, а вроде
Баллы: 6
Речь не про Китай, а вроде как про нас. А вы жили в Китае и Вьетнами, что бы вот так заявлять? Вам карту дай вы не сразу найдете где это.
К горькому сожалению вы
Баллы: 11
К горькому сожалению вы правы,большинство у нас хотят жить при капитализме а работать как при социализме.В жд. всё становится частным и это целенаправленное указание из Москвы.Барабинский пмс отдаёт свои последние издыхания,а ведь как было по началу там здорово,большие зарплаты,довольные работники пмс только теперь всё там это в прошлом .такое же начинает происходить и с узловой больницей,а ведь многие были довольны реформированием больнички жд. а теперь многие локти кусают и даже пенсионеры жд. уже ничего не могут сделать своим охрапом. Так что в ближайшие года уже и не знаешь что и произойдёт.
Вы че тут мне ликбез гоните
Баллы: 2
Вы че тут мне ликбез гоните про современные экономические отношения? А то я тут без Вас не знаю по каким сейчас законам мы живем. Я лишь констатирую реальную картину происходящего, а Вы мне бред несете, будто я застрял там где-то. Ваш пост лучше адресовать тому дебилу, который запрет на проведение новогодних утренников обосновывает как профилактику противопожарной безопасности. А случайно это не Вы ли были? Уж как то похоже с тем писакой тоже стараетесь под умного косить.
Адресуйте его (ваш вопрос)
Баллы: 4
Адресуйте его (ваш вопрос) Миронову В.В. или Плоцину А.А.. Пусть они ответят вам, почему нельзя проводить ёлку. А так зачем сотрясать воздух и толочь воду в ступе.
Вы че по дурели совсем? Что
Баллы: 3
Вы че по дурели совсем? Что за бред, я вообще ничего не спрашиваю по поводу отказа проводить елку. Это там Наталья все интересуется, вот перед ней и умничайте и идиоты.
А где их найти то, этих
Баллы: 3
А где их найти то, этих руководителей? Один от людей прячется, оптимизатор хренов, чужестранец засланый, другой на себя и для себя родимого без устали работает. Плевали они на детей и ёлку для них! У них свои заботы.
Если вы все знаете, то зачем
Баллы: 1
Если вы все знаете, то зачем возмущаетесь? Что не так?. Вот и приходиться вам объяснять. Зачем констатировать нам картину происходящего если это и так очевидно? А вот для вас, приходится, объяснять суть картины.
А что по Вашему возмущаются
Баллы: -2
А что по Вашему возмущаются только тот кто ничего не знает? Что за бред? Единственное, что мне надо объяснить, так это то, что не стоит вступать в полемику с идиотами.
Так с вами никто в полемику
Баллы: 9
Так с вами никто в полемику не вступал.
Какие мы умные...лучше бы
Баллы: 3
Какие мы умные...лучше бы помогли отстоять утренник для детей)
Наталья, а пожарникам это
Баллы: 0
Наталья, а пожарникам это надо присутствовать на ёлке?
с точки зрения развивающегося
Баллы: 13
с точки зрения развивающегося в нашей стране патриотизма, необходимо!!!
Подарки уже можете
Баллы: -1
Подарки уже можете забирать)))
Что такое детский новогодний
Баллы: -3
Что такое детский новогодний подарок, килограмм конфет, который продается в каждом магазине или же все таки что-то иное, тем более что на тех про которые мы говорим расположен логотип РЖД, и вручать его должны не папе или маме а именно нашим детям в подходящей праздничной обстановке. А поэтому празднику быть в депо или ДК для наших детей по большому счету без разницы. И организует этот праздник, я уверен в этом, ток кто и предоставил подарки то есть ПРОФСОЮЗ нами же с вами выбранный орган и существующий на наши с вами отчисления. Что касается руководителей предприятий то у них задачи конечно же другие. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
У работодателя нет денег на
Баллы: 22
У работодателя нет денег на это меропрятие, а профсоюз теперь для вида.
раз профсоююз для вида,тогда
Баллы: 5
раз профсоююз для вида,тогда почему бы их не уволить всех,а на сэкономленные деньги сделать детям елку!
Профсоюз уже давным давно
Баллы: 13
Профсоюз уже давным давно стал ШИРМОЙ...
Да, это правильно, Ходе
Баллы: 10
Да, это правильно, Ходе нашему ничего не нужно, он всё себе уже получил.
У РЖД нет денег? не смешите я
Баллы: 14
У РЖД нет денег? не смешите я вас умоляю...нет противопожарки...есть ДК...выход всегда есть...НЕТ ЖЕЛАНИЯ.....
Вот именно! Отличная
Баллы: 14
Вот именно! Отличная альтернатива! Проведите в ДК. Заплатите за аренду и сценарий - и дети будут довольны.
В прошлом году новогоднее
Баллы: 1
В прошлом году новогоднее представление в ДК было интересное. Мой ребенок пищал от восторга. Да и я тоже. Все по-современному. Как старая сказка на новый лад. МОЛОДЦЫ
ДК с 24 декабря проводит елки
Баллы: 6
ДК с 24 декабря проводит елки для предприятий. В графике порядка 12 таковых. Есть и ж.д. в том числе предприятия. Типа восстановительный поезд и другие. Так что, кто хочет, тот находит выход из ситуации
А сладкие подарки-то, хотя бы
Баллы: 10
А сладкие подарки-то, хотя бы будут?! Или тоже спишут на отсутствие пож. сигнализации.
Вы что телевиор не смотите,
Баллы: 4
Вы что телевиор не смотите, сладkое плохо влияет на детсkий организм, а ж\д нужны здоровые рабы.
Там такие подарки, что без
Баллы: 6
Там такие подарки, что без слез не взглянешь. Чем дальше, тем хуже.
Обнищало депо, даже елку
Баллы: 15
Обнищало депо, даже елку провести не могут... Позор то какой, раньше бы о таком и подумать невозможно было. К чему катимся- подумать страшно!!! Хотя толи ещё будет.
Не депо обнищало,слишком
Баллы: 10
Не депо обнищало,слишком много гуманитарной помощи наша страна оказывает "друзьям"
Ага Камаз загрузить и тебе
Баллы: 0
Ага Камаз загрузить и тебе бедному привезти, так ты скажшь, что продукты несвежие, а тряпки ношеные.
Нужно составить коллективное
Баллы: 8
Нужно составить коллективное письмо и отправить по факсу в Москву...
Вы че блин идиоты совсем? В
Баллы: 1
Вы че блин идиоты совсем? В элементарных вещах не рубите. Все что происходит на периферии в провинции, это и есть результат правления центра. Какая Москва, чего гоните? Я смотрю такие же как Вы недалекие Вам плюсов наставили. Боже, когда народ то поумнеет?
И то верно!
Баллы: 3
И то верно!
Никогда. Никогда, потому что
Баллы: 4
Никогда. Никогда, потому что народ - это серая масса, одна из составляющих государства. Все умные управляют менее умными. Это как пастух пасет баранов. А Бараны, только блеют и даже не понимают, что над ними кто то стоит и руководит. и судьба каждого предрешена.
ты тоже баран...
Баллы: 2
ты тоже баран...
Обидчивый какой человек...Но
Баллы: 1
Обидчивый какой человек...Но ведь правду вам глаголят,чего обижаться?
Да хоть в ООН,толку от этого
Баллы: 5
Да хоть в ООН,толку от этого письма?Проснитесь люди!Вы в каком времени живёте???За всё сейчас нужно платить!Вам же объяснили -КАПИТАЛИЗМ.
Дерьмо ваш долбанный
Баллы: 6
Дерьмо ваш долбанный капитализм.Последние соки выжимает из людей.
Ну хорошо,завтра при
Баллы: 2
Ну хорошо,завтра при социализме проснётесь,коли уж так хотите.Вы это хотели услышать в ответ на свой гневный комментарий?Смешно,ей-богу с таких.
Уж лучше Башаеву отправьте,
Баллы: -1
Уж лучше Башаеву отправьте, он телефон оставил, а в Москве факсы уже не читают.
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