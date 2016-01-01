Еще раз про любовь

Твиты от @ProSibir/list
22 декабря Арефьева Ирина отмечает свой День рождения!
22 декабря Алексей Третьяков отмечает свой День рождения!
20 декабря Гутенев Денис отмечает свой День рождения!
19 декабря Константин Вельш отмечает свой День рождения!
В ДК г.Барабинска прошел юбилейный концерт
вокального ансамбля преподавателей ДМШ "Надежда".
СМОТРИТЕ НЕСКОЛЬКО НОМЕРОВ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ!
Баллы: 4
Девочки ну просто БРАВО!!! Весь концерт как на одном дыхании и улыбка и слезы на глазах. Низкий поклон вам за ваше творчество!
Баллы: 3
Молодцы!!!Жаль на концерте не была,работала.Слушаю и хочется аплодировать.Здорово.
Баллы: 8
Класс!!!!Какие молодцы!!!Почаще бы слышать ваши выступления.
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В с.Новоульяновское брат набросился на брата с ножницами
Молодого человека злодейски окрасил коварный ледяной петух.
ДК г.Куйбышева получит 5 млн.рублей на обновление кинозала
Дорожно-транспортные происшествия в период с 9 по 16 декабря
Дорожно-транспортные происшествия в период со 2 по 8 декабря
Дорожно-транспортные происшествия в период с 25 ноября по 1 декабря
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Девочки ну просто БРАВО!!!
Баллы: 4
Девочки ну просто БРАВО!!! Весь концерт как на одном дыхании и улыбка и слезы на глазах. Низкий поклон вам за ваше творчество!
Молодцы!!!Жаль на концерте не
Баллы: 3
Молодцы!!!Жаль на концерте не была,работала.Слушаю и хочется аплодировать.Здорово.
Класс!!!!Какие
Баллы: 8
Класс!!!!Какие молодцы!!!Почаще бы слышать ваши выступления.
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