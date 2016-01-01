Еще раз про любовь

В ДК г.Барабинска прошел юбилейный концерт
вокального ансамбля преподавателей ДМШ "Надежда".
СМОТРИТЕ НЕСКОЛЬКО НОМЕРОВ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ!



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Девочки ну просто БРАВО!!!

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 12:44.

Девочки ну просто БРАВО!!! Весь концерт как на одном дыхании и улыбка и слезы на глазах. Низкий поклон вам за ваше творчество!

Молодцы!!!Жаль на концерте не

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 11:53.

Молодцы!!!Жаль на концерте не была,работала.Слушаю и хочется аплодировать.Здорово.

Класс!!!!Какие

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 11:48.

Класс!!!!Какие молодцы!!!Почаще бы слышать ваши выступления.

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