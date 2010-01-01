ПОЙДЁМ В КИНО!
Кинотеатр "Континент"
г. Барабинск ул.Калинина, дом 5 (ДК им. Ленина. 2-й этаж)
Заказ билетов: 8-983-129-50-25
Расписание сеансов с 22 по 23 декабря.
ВНИМАНИЕ! ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ!
Друзья, скоро Новый Год!
Если вы хотите сделать своим близким недорогой, но приятный подарок -
подарите им СЕРТИФИКАТ В НАШ КИНОТЕАТР.
Срок действия сертификата НЕОГРАНИЧЕН.
С уважением, ваш "Континент"
P.S: На новогодние каникулы вас ждут такие премьеры как Ёлки 5, Звездные войны, Три богатыря и т.д. Думаем подарочный сертификат на эти и другие фильмы придется по душе каждому.
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/brb_film
Добро пожаловать в кинотеатр «Континент».
Здесь Вам всегда рады!
При кинотеатре работает кафе.
А СЕЙЧАС - СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ!
А СЕЙЧАС - СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ!
Ёлки 5
Пассажиры
Изгой-один: Звёздные Войны
- 47718 просмотров