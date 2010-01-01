ПОЙДЁМ В КИНО!

Кинотеатр "Континент"



г. Барабинск ул.Калинина, дом 5 (ДК им. Ленина. 2-й этаж)

Заказ билетов: 8-983-129-50-25

Расписание сеансов с 22 по 23 декабря.

ВНИМАНИЕ! ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ!

Друзья, скоро Новый Год!

Если вы хотите сделать своим близким недорогой, но приятный подарок -

подарите им СЕРТИФИКАТ В НАШ КИНОТЕАТР.

Срок действия сертификата НЕОГРАНИЧЕН.

С уважением, ваш "Континент"

P.S: На новогодние каникулы вас ждут такие премьеры как Ёлки 5, Звездные войны, Три богатыря и т.д. Думаем подарочный сертификат на эти и другие фильмы придется по душе каждому.

Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/brb_film

Добро пожаловать в кинотеатр «Континент».

Здесь Вам всегда рады!

При кинотеатре работает кафе.



А СЕЙЧАС - СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ!

Ёлки 5



Пассажиры

Изгой-один: Звёздные Войны