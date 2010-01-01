ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ!

Комнаты длительного отдыха для пассажиров на железнодорожном вокзале

станции Барабинск, которые по праву можно назвать гостиницей, предлагают

пассажирам и гостям города в прекрасных условиях провести несколько часов

в ожидании поезда или проживать в течение длительного времени

(допустим, если вы находитесь в командировке) в отличных условиях!

Демократичные цены, культура обслуживания, уют, спокойствие и полноценный отдых –

вот лозунг работников этого подразделения вокзала станции Барабинск.

16 комфортабельных номеров со всеми удобствами, из которых два СПЕЦИАЛЬНЫХ номера для отдыха и проживания пассажиров с детьми, 12 номеров класса «Эконом», два номера класса «Люкс», плюс высокая культура обслуживания - не только скрасят время ожидания поезда, но и в случае вашего длительного пребывания в Барабинске позволят вам полноценно отдохнуть и встретить новый день полным сил и энергии!

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Узнайте о стоимости проживания, о скидках и специальной акции внизу материала!

Одноместный номер эконом-класса

Двухместный номер эконом-класса

Трехместный номер эконом-класса

Двухкомнатный номер "Люкс"

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЦЕНАМИ НА УСЛУГИ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

Полную информацию о ценах (в том числе о ценах при проживании в номерах "Люкс и "Эконом-класс" от 3 часов), наличии мест и возможности бронирования номеров вы можете получить по телефону 8 (383-61) 7-23-45

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!



