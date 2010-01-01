Приглашают на Юбилей!

Школа-интернат №18 ОАО "РЖД" приглашает на юбилейный вечер
посвященный 55-летнему юбилею учебного заведения!

prigl

  • 163 просмотра

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
1 + 14 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.