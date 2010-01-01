Барабинск. Сессия. Выборы Главы

В Барабинске 16 ноября состоялась Сессия депутатов на которой народные избранники

приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы города Барабинска.

Это, так сказать, фабула.

Но мы начнем описательный процесс депутатской Cессии с казалось бы малозначимого для стороннего наблюдателя факта, который, тем не менее, вызвал бурление и широкое обсуждение в среде активно интересующихся жизнью города горожан.

Тавтология какая то получилась. Ну и ладно.

А именно. Лучший друг всех барабинцев депутат Терещенко неожиданно, да просто нежданно-негаданно, внезапно, без соответствующего уведомления членов депутатского корпуса, вопреки многолетней неизменной традиции явился на сессию без красного галстука, который как путеводный фонарь освещал все эти годы тернистый путь Константина в его попытках стать всенародным любимцем.

Хорошо, что Терещенко явился на Сессию буквально за несколько секунд до начала мероприятия и депутаты, вместе с присутствующими любопытствующими зрителями, не смогли сразу сориентироваться в изменившейся обстановке. Иначе, вполне возможно, сессия была бы сорвана. Настолько велико было удивление в зале и среди зрителей.

Пока Председатель Совета открывал депутатское собрание, в кулуарах зала для актов или, проще говоря, актового зала администрации города, шло широкое обсуждение нового, безгалстучного облика пока еще депутата Терещенко.

Вариантов отсутствия на шее Терещенко традиционного символа набралось ровно три.

Вариант номер один: красный галстук за десятилетия бессменного непрерывного использования попросту истлел. Превратился в пыль и пепел. И это наиболее вероятно.

Вариант номер два: любимая женщина наконец добилась того, чтобы Костя прекратил пользоваться символом, цвет которого, как можно предположить, подчеркивал его тайную приверженность коммунистической идее.

Вариант номер три высказала дама бальзаковского возраста, которая закатив глаза вопрошала: "Может он его (красный галстук) потерял в порыве страсти?". После чего минуты на две дама предалась мечтам и фантазиям и полностью выпала из процесса наблюдения за тем, что происходит на Сессии.

Есть еще и четвертый вариант почему Терещенко явился на сессию без своего непременного аторибута. Можно предположить, что наш любимый депутат был очень расстроен (а может быть даже шокирован) тем фактом, что буквально перед сессией ему категорически отказали в членстве в штабе Общероссийского Народного фронта. Как от такого не расстроиться? Столько сил было положено, столько грязи на Барабинск вылито... И на тебе... Облом! Тут не только про галстук забудешь, тут сам себя как звать не вспомнишь...

На фото: галстук Терещенко: вчера, позавчера и отсутствие галстука сегодня

Ладно. Едем дальше.

На небосклоне жертв так называемой журналистики, которую проповедует газета "Аспект" появилась некая Марина Юркова. Которая, вполне возможно, заменила непонятно куда девшуюся так называемую журналистку Хлюкину.

Ирину Шевченко, конечно, Юркова не заменит - Иринку вообще заменить невозможно, а вот Хлюкину в плане обожания все того же Терещенко заменить можно вполне.

Так вот. Сегодня Марина Юркова впервые появилась на Сессии депутатов.

Как только председательствующий объявил о начале сессии Мариночка включила таймер на своем смартфоне. На экране гаджета побежали цифры.

Сразу появилось желание срочно звонить в ФСБ, МВД и куда то еще, поскольку это действо, вкупе с меняющимися цифрами и внимательнейшим взглядом Юрковой на секундомер подсознательно вызвало подозрение о готовящемся акте насилия. НО! При более внимательном рассмотрении стало понятно, что это не обратный отсчет времени, это Юркова с точностью до секунды фиксирует длительность выступлений депутатов - на душе стало легче. И спокойнее. Другой вопрос ЗАЧЕМ ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ?

Поразило в новоявленной журналистке газеты Аспект Юрковой одно, но самое, наверное главное: когда на Сессии с заключительным словом выступал и.о. Главы города Александр Кибальников "журналистка" Юркова стала спрашивать у окружающих "Кто это такой?". Вначале в ответ ей было удивленное молчание рядом стоящих людей, затем, после повторного вопроса Марина получила ответ: "Это Александр Кибальников - исполняющий обязанности Главы Барабинска". На что Мариночка ответила многозначительным "А-а-а-а...". И вновь пристально уставилась на цифры на секундомере.

То есть эта "журналистка" ВООБЩЕ НЕ В ТЕМЕ что и как происходит в городе, кто и какие должности занимает в администрации. А ее посылают на одно из самых значимых мероприятий, которое она должна осветить. Впрочем Костю Терещенко Марина Юркова идентифицировала без проблем.

Коротко о главной теме. Конкурсная комиссия по выборам Главы Барабинска будет состоять из шести человек. Трое от городского Совета и еще трех членов комиссии выдвинет район.

От города в состав комиссии вошли Сергей Иванов, Александр Зинченко и Хайрулла Избасаров. Кто войдет в комиссиию от района пока неизвестно, но желательно, чтобы это были люди адекватные а не те, кого районная власть держит на "коротком поводке".

Как следствие, 12 декабря комиссия отберет кандидатов на должность Главы, после чего будет назначена дата Сессии, на которой будет избран Глава города. Это произойдет ориентировочно 17 декабря.

Такие дела.

Одним словом - Новый год Барабинск в любом случае встретит с новым Главой.

И очень хочется, чтобы новоизбранный Глава не дал возможности

неким заинтересованным лицам провести слияние города и района.

Это главное!