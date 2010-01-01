Ксения Конева


16 ноября Ксения Конева отмечает свой День рождения!

konks1

Ксенечка! Поздравляем тебя с 16-летием!
Ты наше солнышко. Желаем всего-всего...

Мама и папа

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