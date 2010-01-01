Твиты от @ProSibir/list
16 ноября Ксения Конева отмечает свой День рождения!
16 ноября Волкова Татьяна отмечает свой День рождения!
13 ноября Ольга Романова отмечает свой День рождения!
11 ноября Первухин Виктор отмечает свой День рождения!
Ксенечка! Поздравляем тебя с 16-летием!
Ты наше солнышко. Желаем всего-всего...
Мама и папа
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Работникам Депо запретили ездить на личных автомобилях
Решил написать и поделиться радостью. В розетке 208 вольт!
Обними меня крепче! Или приколы барабинских энергетиков
Дорожно-транспортные происшествия с 27 октября по 2 ноября
Дорожно-транспортные происшествия с 20 по 26 октября
Дорожно-транспортные происшествия с 13 по 19 октября
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