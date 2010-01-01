Волкова Татьяна


16 ноября Волкова Татьяна отмечает свой День рождения!

volk11

Татьяна, поздравляем вас с днем рождения!
Здоровья, любви детей и внуков!

Коневы Анна, Андрей, Ксения

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1 + 3 =
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