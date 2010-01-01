Ездить на авто нельзя!

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С недавних времен работникам Локомотивного Депо Барабинск запретили ездить на личном транспорте на работу. Руководство станции оставляет это без комментариев, просто взяли положили бетонный блок на выезде на территорию и все, везде во всех депо можно, а Барабинским бригадам нельзя. В данный момент на территорию не могут заехать пожарники, путейцы, энергетики, и т.д. Надо давно выкачивать выгребную яму, вокруг вышки растекается лужа, а воз и ныне там, руководство, опомнитесь, подумайте о людях!

Василий

lokdepo

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Неужели этот маленький блок

Опубликовано Гость в 14 Ноябрь, 2017 - 23:10.

Неужели этот маленький блок на фото мешает проехать дальше?

Ничё себе маленький, тут Урал

Опубликовано Гость в 15 Ноябрь, 2017 - 00:02.

Ничё себе маленький, тут Урал мосты поотрывает.

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