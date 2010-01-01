Этот просто чудо!

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Представить трудно, но это так! А дело вот в чём: с 1-го августа этого года каждый вечер замеряю напряжение в розетке. Так, статистики ради. 155-165 вольт-стабильно.

Но 12-го числа этого месяца был искренне удивлён и даже немного обескуражен, когда вместо привычных значений увидел цифру в 208 вольт. Вот и решил написать, дабы радостью поделиться со всеми и сказать, что не всё у нас запущено, ка мы думаем, товарищи! Так глядишь, через годик-другой иногда и 220 увидим пару денёчков в году. Вот только бы техника бытовая от таких щедрот не погорела с непривычки...

Станислав Дмитриевич