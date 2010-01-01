Найдены детские вещи

Найдены детские вещи в черном пакете на остановке
Площадь Ленина 13 ноября утром.
Звоните по т. 8-913-918-71-50

dvestsy

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