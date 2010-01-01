Твиты от @ProSibir/list
13 ноября Ольга Романова отмечает свой День рождения!
11 ноября Первухин Виктор отмечает свой День рождения!
5 ноября Леонова Людмила отмечает свой День рождения!
30 октября Филиппова Ульяна отмечает свой День рождения!
Найдены детские вещи в черном пакете на остановке
Площадь Ленина 13 ноября утром.
Звоните по т. 8-913-918-71-50
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Решил написать и поделиться радостью. В розетке 208 вольт!
Найдены детские вещи на остановке Площадь Ленина
Обними меня крепче! Или приколы барабинских энергетиков
Дорожно-транспортные происшествия с 27 октября по 2 ноября
Дорожно-транспортные происшествия с 20 по 26 октября
Дорожно-транспортные происшествия с 13 по 19 октября
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