С ЮБИЛЕЕМ!

13 ноября 2017 года Почетному гражданину Куйбышевского района

Суслову Михаилу Ивановичу исполнилось 90 лет!

С юбилейной датой Михаила Ивановича поздравили: Первый заместитель Главы администрации города Куйбышева А.Г. Бирюков, Председатель Совета депутатов города Куйбышева Е. А. Яблокова, заместитель Главы администрации города Куйбышева В.П. Марчуков, Председатель Совета ветеранов Куйбышевского района В.Н. Апарин.

Александр Геннадьевич выразил искреннюю признательность и благодарность Михаилу Ивановичу за многолетний труд на благо родного города, активную жизненную позицию и участие в жизни города.

Более 40 лет М.И. Суслов работал на ответственных партийно-государственных должностях в г. Куйбышеве и Куйбышевском районе. За успешную и результативную работу Михаил Иванович награжден орденами, медалями, грамотами различного уровня.