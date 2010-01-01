Потерялась лайка

Потерялась лайка возраст три года
в районе д. Красный Пахарь и д. Круглоозерка.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Контактный телефон: 8-913-738-72-99

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