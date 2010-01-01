Ольга Романова
Оленька!!!Поздравляем с юбилеем!!!
Желаем ярких впечатлений,
И самых теплых, нежных слов,
И самых лучших дней весенних,
Чтобы всегда везде везло!
Мы желаем только счастья,
Море радости, успехов.
Чтобы было б жизни частью,
Только много, много смеха!
Столько нежности, улыбок -
Чтобы жизнь была счастливой!
И не совершать ошибок.
Будь успешной и красивой!
Желаем, чтобы окружало
Много любящих сердец.
Друзей в два раза больше стало.
Ты – лучшая, ты – молодец!
Чтоб в жизни просто и легко
Всегда все доставалось.
И чтобы обязательно
Сбылось, о чем мечталось!!!
Таня, Юра и Сашулька
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