13 ноября Ольга Романова отмечает свой День рождения!

Оленька!!!Поздравляем с юбилеем!!!

Желаем ярких впечатлений,

И самых теплых, нежных слов,

И самых лучших дней весенних,

Чтобы всегда везде везло!

Мы желаем только счастья,

Море радости, успехов.

Чтобы было б жизни частью,

Только много, много смеха!

Столько нежности, улыбок -

Чтобы жизнь была счастливой!

И не совершать ошибок.

Будь успешной и красивой!

Желаем, чтобы окружало

Много любящих сердец.

Друзей в два раза больше стало.

Ты – лучшая, ты – молодец!

Чтоб в жизни просто и легко

Всегда все доставалось.

И чтобы обязательно

Сбылось, о чем мечталось!!!

Таня, Юра и Сашулька