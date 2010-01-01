Ольга Романова


13 ноября Ольга Романова отмечает свой День рождения!

olgrom7711

Оленька!!!Поздравляем с юбилеем!!!

Желаем ярких впечатлений,
И самых теплых, нежных слов,
И самых лучших дней весенних,
Чтобы всегда везде везло!

Мы желаем только счастья,
Море радости, успехов.
Чтобы было б жизни частью,
Только много, много смеха!

Столько нежности, улыбок -
Чтобы жизнь была счастливой!
И не совершать ошибок.
Будь успешной и красивой!

Желаем, чтобы окружало
Много любящих сердец.
Друзей в два раза больше стало.
Ты – лучшая, ты – молодец!

Чтоб в жизни просто и легко
Всегда все доставалось.
И чтобы обязательно
Сбылось, о чем мечталось!!!

Таня, Юра и Сашулька

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