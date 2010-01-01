ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
МО МВД России «Барабинский» проводит акцию под названием
«Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции: Привлечение общественности к участию
в противодействии незаконного оборота наркотических средств.
Если вам что-либо известно о сбытчиках, распространителях наркотических веществ,
звоните: 2-27-50, 2-29-79, 2-20-00, 2-27-90, 8-999-304-07-90.
Конфиденциальность гарантируется
Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)
майор полиции Вячеслав Пузанов
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