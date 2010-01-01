ЮИДовцы поздравили сотрудников Госавтоинспекции

с профессиональным праздником

9 ноября в классе службы Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Здесь собрались действующие сотрудники отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» (Барабинского и Здвинского районов) и сотрудники отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» (Куйбышевского и Северного районов).

Торжественная часть началась с поздравления старшего инспектора по пропаганде БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский» капитана полиции Андрея Дамзина. «Поздравляю с профессиональным праздником Днём сотрудника органов внутренних дел. Хочу пожелать здоровья и семейного благополучия»,- заключил он.

Для сотрудников стало приятной неожиданностью появление агитбригады ЮИД «Перекрёсток» средней общеобразовательной школы №2, которая поздравила сотрудников Госавтоинспекции музыкальным номером «Достойный ЮИД у ГИБДД ученик». Их тёплые слова поздравлений и пожелания здоровья, удачи и счастья скрасили нелегкие трудовые будни.

Уважаемые сотрудники ГИБДД, еще раз спасибо вам за сотрудничество и своевременную помощь в наших начинаниях. От всей души поздравляем вас с Днем сотрудников внутренних дел! Пусть на дороге будет всегда порядок, в душе — спокойствие, а в семье царит уют и любовь. Честность и доблесть — ваша сила. Берегите силы, и пусть Закон вам в этом помогает.

Руководитель отряда ЮИД «Перекрёсток»

МКОУ СОШ №2 Наталья Свиридова