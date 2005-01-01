День памяти жертв ДТП
Всемирный день памяти жертв ДТП.
Уважаемые жители города Барабинск и Барабинского района!
В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.
19 ноября в 11.00 в храме «Святым благоверным Петру и Февронии»
(расположенного около железнодорожного вокзала) будет проводиться панихида
о всех трагически погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии.
Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский»
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