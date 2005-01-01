Всемирный день памяти жертв ДТП.

Уважаемые жители города Барабинск и Барабинского района!

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

19 ноября в 11.00 в храме «Святым благоверным Петру и Февронии»

(расположенного около железнодорожного вокзала) будет проводиться панихида

о всех трагически погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии.

Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский»