Обними меня крепче!

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Обними меня покрепче, любимый! Или приколы энергетиков.
Фото: город Барабинск, переулок Угольный с выездом на улицу Ленина.

Автор фото и текста: Юлия

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это Россия!!!

Опубликовано Гость в 12 Ноябрь, 2017 - 21:58.

это Россия!!!

Помню, Никулин в роли Балбеса

Опубликовано Гость в 12 Ноябрь, 2017 - 21:38.

Помню, Никулин в роли Балбеса из к/ф самогонщики, запросто объезжал на лыжах подобное препятствие (кажется березу) сразу с двух сторон одновременно. Причем не испытывая никакого дискомфорта. По ходу, энергетики когда ставили этот столб на то и рассчитывали, вспомнив тот случай из кино.

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