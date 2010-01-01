Твиты от @ProSibir/list
13 ноября Ольга Романова отмечает свой День рождения!
11 ноября Первухин Виктор отмечает свой День рождения!
5 ноября Леонова Людмила отмечает свой День рождения!
30 октября Филиппова Ульяна отмечает свой День рождения!
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Обними меня покрепче, любимый! Или приколы энергетиков.
Фото: город Барабинск, переулок Угольный с выездом на улицу Ленина.
Автор фото и текста: Юлия
это Россия!!!
Помню, Никулин в роли Балбеса из к/ф самогонщики, запросто объезжал на лыжах подобное препятствие (кажется березу) сразу с двух сторон одновременно. Причем не испытывая никакого дискомфорта. По ходу, энергетики когда ставили этот столб на то и рассчитывали, вспомнив тот случай из кино.
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Потерялась лайка в районе д. Красный Пахарь и д. Круглоозерка
Полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью».
Обними меня крепче! Или приколы барабинских энергетиков
Дорожно-транспортные происшествия с 27 октября по 2 ноября
Дорожно-транспортные происшествия с 20 по 26 октября
Дорожно-транспортные происшествия с 13 по 19 октября
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
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это Россия!!!
это Россия!!!
Помню, Никулин в роли Балбеса
Помню, Никулин в роли Балбеса из к/ф самогонщики, запросто объезжал на лыжах подобное препятствие (кажется березу) сразу с двух сторон одновременно. Причем не испытывая никакого дискомфорта. По ходу, энергетики когда ставили этот столб на то и рассчитывали, вспомнив тот случай из кино.
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