Золотой локон - 2017. ВИДЕО!

8 ДК г.Барабинска прошел конкурс мастерров
парикмахерского и ногтевого искусства.
СМОТРИТЕ ВИДЕО!

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