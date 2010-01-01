Первухин Виктор


11 ноября Первухин Виктор отмечает свой День рождения!

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Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе все, что далеко!
И пусть все то, что кажется так сложно, решается красиво и легко!

Жена и доча

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3 + 7 =
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