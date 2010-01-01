Твиты от @ProSibir/list
11 ноября Первухин Виктор отмечает свой День рождения!
5 ноября Леонова Людмила отмечает свой День рождения!
30 октября Филиппова Ульяна отмечает свой День рождения!
30 октября Даурцева Лариса отмечает свой День рождения!
Пусть станет невозможное возможным!
Пусть станет ближе все, что далеко!
И пусть все то, что кажется так сложно, решается красиво и легко!
Жена и доча
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Мужчину убили убили из-за пакета с продуктами и аккумулятора
Продажи билетов возобновятся не позднее 16 ноября
Дорожно-транспортные происшествия с 27 октября по 2 ноября
Дорожно-транспортные происшествия с 20 по 26 октября
Дорожно-транспортные происшествия с 13 по 19 октября
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