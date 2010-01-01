Барабинск. Сессия депутатов

Максим Овсянников подал в отставку.

Сессия депутатов единогласно поддержала личное желание Максима Анатольевича.

Таков главный итог прошедшей 9 ноября сессии Совета депутатов города Барабинска.

До выборов нового Главы исполнять обязанности градоначальника будет

первый заместитель Главы города Александр Кибальников.

Возникает вопрос: что дальше?

А дальше будут выборы Главы города.

Но, не все так просто. Вначале, по требованию Прокуратуры будут внесены изменения в Положение (или как там правильно данный документ называется...) о выборах Главы, в соответствии с новыми Законодательными актами. Это займет какое то время.

Во-вторых. Ни для кого не секрет, что районная власть спит и видит в кресле Главы Барабинска Игоря Кутепова, ныне работающего Первым заместителем Главы Барабинского района. Это, как можно с большущей долей уверенности предположить, повлечет за собой через определенный промежуток времени начало процедуры слияния города Барабинска и Барабинского района.

Пример - слияние города Карасук и Карасукского района. Ни к чему хорошему это не привело.

И сотрудники администрации Карасука в приватных разговорах крайне негативно, нервно и нецензурно описывают нынешнее положение дел. Такое же будущее ждет и Барабинск в случае объединения с районом.

Отсюда вывод - Игорь Кутепов, при всех его положительных качествах, став Главой города (если такое произойдет) войдет в историю Барабинска как человек, по сути, сливший город и район в единое хрен поймешь какое территориальное образование.

По крайней мере, на данный момент информация такая. Дальше будет видно.

А сейчас перейдем к мелочам, поскольку весь официоз, касающийся прошедшей сессии мы сможем прочитать на официальном сайте администрации города Барабинска.

Начнем с хорошего и ласкового.

Приятно видеть на сессии депутата (представителя мужского пола) и женщину, смотрящую на него влюбленным взглядом. Ирина Шевченко (ранее дальше Куйбышева не распространявшая свои интересы) и правдоруб Терещенко выглядят как пара достойная друг друга. Она во всем черном, он - при галстуке.

Каждое слово Терещенко (а по традиции данный персонаж много чего бла-бла-бла с трибуны, обвиняя всех и вся кроме себя, любимого, во всех смертных грехах) Ирина Шевченко ловила с неприкрытым восхищением. По крайней мере, впечатление было именно такое. Теперь следует ждать на страницах Аспекта многословный, трудночитаемый и плохоусваяемый материал, основу которого будут составлять переработанные перлы Терещенко.

Еще одно замечание. Странно, что на Сессию не явилась так называемая журналистка Хлюкина.

Хотя, с другой стороны, две женщины при одном обожаемом мужчине - это нонсенс.

Вернемся к сессии. Как такового особо интересного было мало.

За исключением одного.

Депутат Нестреляй совершенно справедливо, между прочим, "наехал", образно выражаясь, на нашего любимого депутата Титкова и его команду.

Посмотрим, хватит ли смелости у той же Ирины Шевченко выложить выступление депутата Нестреляй в сеть. Ведь она, заблаговременно устроившись рядом с трибуной все усердно записывала на свой смартфон.

Если не выложит, то основные тезисы выступления депутата Нестреляй придется отобразить в письменном виде.

Но главный тезис таков: депутат Титков давно уже не наш человек, не депутат, который отстаивает и лоббирует интересы избирателей. А видео с Титковым на штрафстоянке - это позор для всех нас, давших депутату Титкову "добро" на депутатство.

Как-то так.

И вообще - актовый зал, где собираются на Сессии городские депутаты совершенно не пригоден для видеосъемок и работы журналистов а так же причисляющих себя к ним личностей. В зале попросту не протолкнуться. Да и самим народным избранникам пробираться к трибуне практически по головам своих коллег - не очень, наверное, комфортно. Не пора ли Сессии депутатов города проводить в актовом зале администрации района? Тем более, что само здание районной власти принадлежит городу.

Между тем (по имеющейся информации) от команды депутата Титкова в дверях актового зала стояли две совсем юные девы, школьницы класса восьмого, наверное. И так же всё происходящее усердно записывали на смартфон. Правда, всю сессию девчата хохотали, поскольку вообще не понимали что происходит. Им бы ВКонтакте сидеть в девичьих пабликах, а не по заданию Титкова и его помощников на депутатские сессии являться.

Совсем, видимо, с кадрами у Титкова и его друзей плохо.

На этом все. Главная тема - сложение полномочий Главы Барабинска озвучена.

Как итог - ждем развития событий и выборов.

А цитировать многочисленные депутатские бла-бла-бла и писать длиннющие тексты на основе этих самых бла-бла-бла попросту лень.

Главное, что решение о сложении полномочий Главы принято.

Остальное, в данной ситуации, вторично.