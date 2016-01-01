Предъявлено обвинение

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин

утвердил обвинительное заключение по уголовному делу

в отношении 30-летнего и 34-летнего мужчин.

Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества)

Уголовное дело было возбуждено 14 декабря 2016 года по сообщению об обнаружении трупа 41-летнего мужчины в ходе тушения пожара в доме по ул. Островского, 27 в г. Барабинске Новосибирской области.

По версии следствия, 13 декабря 2016 года злоумышленники и потерпевший распивали спиртные напитки в жилом доме в г. Барабинске.

Между одним из обвиняемых и мужчиной произошла ссора, после чего потерпевшему были нанесены удары кулаком по голове и не менее трех ударов ножом в левое бедро, требуя передать ключи зажигания и аккумуляторную автомобильную батарею. Мужчина пояснил, что ключей у него нет, а аккумулятор находится в автомобиле.

В результате разбойного нападения обвиняемые похитили продукты питания мужчины на общую сумму 513 рублей, сложив их в пакет.

Действуя по предварительному преступному сговору, одни из подельников нанес потерпевшему не менее 2 ударов ножом в шею, от обильной кровопотери наступила его смерть.

С целью сокрытия следов преступления злоумышленники совершили поджог дома и вышли на улицу. После того как обвиняемые не смогли завести принадлежащий потерпевшему автомобиль, они похитили из него автомагнитолу и устройство переходника от гнезда прикуривателя общей стоимостью 1400 рублей. Из-за задымленности помещения обвиняемые не смогли забрать из дома похищенные ими продукты питания и скрылись с места преступления.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд.