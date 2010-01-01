Убили косулю
В заказнике «Кирзинский» задержана организованная
группа браконьеров-железнодорожников
В ночь с 31 октября на 01 ноября патрульные экипажи в составе Бабина И.С., Воевода Е.А., Гришкова Д.Д., Савченко А.С. и общественного инспектора Канарева В.В. осуществляли рейдовые мероприятия в районе озера Илган недалеко от населенного пункта с. Казанцево. В процессе ночного мониторинга они увидели автомобиль белого цвета «Нива», на крыше которой в верхнем багажнике на стуле находился человек, который с высоты своего положения, использую лампу-фару, освещал убранные поля и прилегающие к ним лесные массивы с целью обнаружения и ослепления диких копытных животных.
Патрульные экипажи на двух машинах, выключив световые приборы, начали приближаться к нарушителям, которые в этот момент въехали в лесной прогал, после чего оттуда раздались два выстрела. Инспекторские группы с двух сторон заблокировали браконьерскую машину, в которой находилось четыре человека, все являются жителями города Барабинск и работниками Западно-Сибирской железной дороги. У них было изъято 2 единицы огнестрельного оружия (нарезное – 1, гладкоствольное – 1, а также большое количество патронов, заряженных пулей и картечью).
В багажнике автомобиля нарушителей была обнаружена туша незаконно добытой косули, а также кровь, шерсть и каловые массы животного. По факту задержания браконьеров была вызвана оперативно-следственная группа отдела полиции Барабинского района Новосибирской области. По результатам выявленных обстоятельств возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 2 УК РФ. Изъятое у браконьеров оружие оказалось нелегальным. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ.
Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»
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Егеря и прочие самые первые
Егеря и прочие самые первые браконьеры, поверьте...По знакомству либо с области приезжают шишки всякие, думаете где они охотятся?? отвечать не надо, вопрос чисто риторический...
Кто на что учился, я например
Кто на что учился, я например электриком всю жизнь проработал, так лампочки никогда не покупал, так и они, быть у воды и не напиться. Так и депутаты живут.
Можно
А где в наше время нет голодающих? Весь Барабинск пасётся в кирзинке, просто одним фартит, а другим нет!!! Согласен занятие под фару это не охота, а браконьерство. Посмотреть с другой стороны, ну даже если бы они пешком, днём по снегу да как Тургенев, да косулю бы добыли, без путёвки? Тоже самое бы и получилось, так как путёвки нет, либо цена бешеная либо рука лохматая!!!! А про железнодорожников, кроме них ездят туда люди и других рангов, и по согласованию с вышеуказанными опергруппами. Так что не суди да не судим будешь!!!!
Как они за...
Нада такое наказание за браконьерство, чтобы каловые массы появлялись в штанах у любителей убивать под фару ночью или в упор со снегохода. Удовольствие от охоты, это когда с двухстволкой, как Тургенев, пешочком по лесу, с собачкой, свежий воздух, физическая нагрузка, для здоровья одна польза. Да и у косули есть шанс свалить. А это за мясом едут, как бешеные какие то. Купи барашку, помоги крестьянину со сбытом, если тебе жрать охота. Сколько патроны стоят и всё остальное так тоже самое выйдет, что косулю на 4х поделить. А тут в ниве в 4ом, едут, курят, пер...ят, матерятся. Вот помяните слово наказывает таких Бог! Вспомните, как многие известные местные браконьеры или их родня закончили, фамилии не будем называть, все эти случаи и так знают.
Что, наверное взорвались в
Что, наверное взорвались в машине от пер..жа., что то не помню таких случаев.
Чуть позже
Я думаю, что чуть позже будут и фамилии "героев". А сейчас, как нам всем известно, до суда действует презумпция невиновности. Следовательно, следует набраться терпения, всему свое время :))))
А что вам фамилии
А что вам фамилии дадут,позлорадстввать и только, или это вам бальзам на душу, тогда я вас понимаю.
Бедненькие железнодорожники с
Бедненькие железнодорожники с самой маленькой зарплатой .Вот привлекут и правильно сделают!
Охота и рыбалка-удовольствие
Охота и рыбалка-удовольствие далеко не дешёвое. Кто действительно голодает, у того нет средств на такого рода развлечения. А у таких "голодающих" есть. Вывод-...
Голодают железнодорожники
Голодают железнодорожники
Можно
Можно подумать,нефтяники,газовики,банкиры и почие не "голодают".Идите на Ж.Д. поработайте,потом их деньги считать будете!
Это точно, за работу
Это точно, за работу цепляться...
Каждая работа хороша, знали бы как это "хорошо" работать на ж/д, тем более с нынешнем начальством
Давайте тогда поговорим про бракошь на УАЗе, там как писали с администрации были, вот они точно наверное "голодают"!!!!!
А почему фамилии горе-героев
А почему фамилии горе-героев нельзя в студию? Надо бы ((
А видите на снимке везде
А видите на снимке везде такие светлые шары большие и маленькие?
Раньше, когда была фотопленка, думали, что это дефект фотоматериалов!
Но они появляются и на цифровых снимках!
Есть гипотеза, что это души...
Не обязательно людей...
убили косулю
Это экран фотоаппарата нужно было протереть.
Есть гипотеза, что ты дружок
Есть гипотеза, что ты дружок погнал куда-то не в ту степь. И она по ходу куда более достоверна.
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