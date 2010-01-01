убили косулю

В заказнике «Кирзинский» задержана организованная

группа браконьеров-железнодорожников

В ночь с 31 октября на 01 ноября патрульные экипажи в составе Бабина И.С., Воевода Е.А., Гришкова Д.Д., Савченко А.С. и общественного инспектора Канарева В.В. осуществляли рейдовые мероприятия в районе озера Илган недалеко от населенного пункта с. Казанцево. В процессе ночного мониторинга они увидели автомобиль белого цвета «Нива», на крыше которой в верхнем багажнике на стуле находился человек, который с высоты своего положения, использую лампу-фару, освещал убранные поля и прилегающие к ним лесные массивы с целью обнаружения и ослепления диких копытных животных.

Патрульные экипажи на двух машинах, выключив световые приборы, начали приближаться к нарушителям, которые в этот момент въехали в лесной прогал, после чего оттуда раздались два выстрела. Инспекторские группы с двух сторон заблокировали браконьерскую машину, в которой находилось четыре человека, все являются жителями города Барабинск и работниками Западно-Сибирской железной дороги. У них было изъято 2 единицы огнестрельного оружия (нарезное – 1, гладкоствольное – 1, а также большое количество патронов, заряженных пулей и картечью).

В багажнике автомобиля нарушителей была обнаружена туша незаконно добытой косули, а также кровь, шерсть и каловые массы животного. По факту задержания браконьеров была вызвана оперативно-следственная группа отдела полиции Барабинского района Новосибирской области. По результатам выявленных обстоятельств возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 2 УК РФ. Изъятое у браконьеров оружие оказалось нелегальным. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ.

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»