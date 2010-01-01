Локомотивное депо закроют?

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Добрый день. Общался с одним человеком, занимает, скажем так, не рядовую должность на ЖД. Говорит, есть план, утвержденный, что Барабинск будет проходящей станцией, депо будут закрывать. Не завтра конечно. После 20-го года. Не верить ему, у меня оснований нет. Но как то дико и не по себе. Сразу рисуется апокалипсическая картина. Ведь как ни крути, а экономика нашего города держится на бюджетниках и железнодорожниках. Не станет их, накроется все медным тазом. У кого какие есть соображение? Просьба писать сведущим людям. Действительно так планируется или это просто плод, чьей то, фантазии?

Владимир