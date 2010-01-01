Локомотивное депо закроют?

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Добрый день. Общался с одним человеком, занимает, скажем так, не рядовую должность на ЖД. Говорит, есть план, утвержденный, что Барабинск будет проходящей станцией, депо будут закрывать. Не завтра конечно. После 20-го года. Не верить ему, у меня оснований нет. Но как то дико и не по себе. Сразу рисуется апокалипсическая картина. Ведь как ни крути, а экономика нашего города держится на бюджетниках и железнодорожниках. Не станет их, накроется все медным тазом. У кого какие есть соображение? Просьба писать сведущим людям. Действительно так планируется или это просто плод, чьей то, фантазии?

Владимир

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В ТМХ несколько месяцев назад

Опубликовано Гость в 10 Ноябрь, 2017 - 11:36.

В ТМХ несколько месяцев назад расформировали Химчистку.Из Десятка работников осталось всего Двое.А сейчас собираются передавать НГЧ цех по отчистке сточных вод (Флотация).Что будет с работающим там персоналом пока неизвестно.

Непонимаю.... а чем вы

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 22:58.

Непонимаю.... а чем вы недовольны??? Вы сами выбираете на выборах тех кто у власти, что теперь плачите?? Продолжайте дальше, вам же начальство указывает за кого голосовать. Только вот начальство давно наклало на вас...

Все будет продолжаться. Надо

Опубликовано Гость в 10 Ноябрь, 2017 - 12:42.

Все будет продолжаться. Надо менять курс на развитие социально ориентированного общества. С этим правительством и Думой это невозможно. Насколько народ готов проголосовать за новый курс непонятно. От президента требуют много, но он один не может решать все вопросы. Компрадорское правительство засело крепко и обслуживает интересы олигархов. Смена правительства - ключевая задача. Путин на это может пойти в конце года, но только дадут ли.

а сегодня еще хлеще! грузовые

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 11:15.

а сегодня еще хлеще! грузовые поезда поведут до Ишима! представляете это грубо 10 часов в одну сторону это я сужу по пассажирскому скорому поезду. где должен человек нормально кушать,в туалет ходить? т.Хода! Вы за что получаете деньги и протираете штаны? Где забота о человеке и его здоровье! Ведь здоровье у нынешнего поколения не то что у наших предков. я представляю поднять бы бывших ветеранов депо! Где слава депо! Вы все растеряли. никому не нужен непрерывный стаж. заслуги рабочих. вы всех втаптываете в грязь. у вас нет разделения машинист 1 класса или помощник. все одно. а раньше мы гордились ими машинистами.это зависит и от машинистов инструкторов профкома и руководства всего депо. обидно за город! за его жителей.Но эти эксперименты по движению до ишима и новосибирск омск надо остановить. до первой беды.

Про Ходу и наше руководство

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 17:57.

Про Ходу и наше руководство депо в самое яблочко!!! Им на людей давно наплевать, лишь бы себе хорошим всё было... жалко смотреть на то что происходит.

Так это же хорошо,

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 11:58.

Так это же хорошо, представляете какая экономия владельцам ЖД.

Кто говорит, что нет

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 00:10.

Кто говорит, что нет сокращений, тот абсолютно ничего не знает о депо. Людей сокращают. Это я вам говорю, как знающий человек. Планы о сокращении по дорогам подают каждое полугодие, а то и квартал. Сначала обошлись уборщиками, затем водителями. После некоторого затишья пришла пора мёртвых душь, операторов, следом работников дома отдыха. А вот кто будет следующими, работники аппарата управления или локомотивные бригады - это пока вопрос. Но то, что все стоят в очереди, это правда. Эту правду знают все работники депо, просто молчат, тихо надеясь каждый раз, что пронесёт, " авось кого-нибудь другого", " только бы не меня". Обстановка ужасная, все улыбаются, молча ненавидя и проклиная друг друга. Ужас, как противно!

Сокращают не только в

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 08:44.

Сокращают не только в депо,везде и по всей стране,это хорошо можно проследить по интернету,занятости населения.

Блин, как так? По телевизору

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 17:44.

Блин, как так? По телевизору говорят, что всё прекрасно, что дно преодолели, а дальше только лучше, веселее и радостнее. Выходит кто-то не прав?

Да вот так блин, когда в дно

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 21:39.

Да вот так блин, когда в дно уперлись, то нам этого оказалось мало. Мы русские ведь не понятные для восприятия ума нормального человека. Поэтому мы и решили дно преодолеть, чтобы опуститься еще ниже и глубже. Преодолели и радуемся. Поэтому по зомбиящику и говорят, что все прекрасно.

Твоя-моя не

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 21:43.

Твоя-моя не понимает...
Комментаторы даже понять не могут о каком депо речь))) но со пишут со знанием дела))

Судя по письму, речь идет про

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 22:44.

Судя по письму, речь идет про эксплуатационное. Кстати, я не имею к железке отношение, но про это слышал еще год назад. еще слышал, что уже предлагают, добровольно, семьям железнодорожников (машинистов) переезжать в другие региона на ПМЖ. Конкретно в Ленинградскую область. И есть уехавшие.

Про ОПМС-19 тоже говорили:

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 14:50.

Про ОПМС-19 тоже говорили: Такую организацию не закроют!А закрыли и людей оставили без работы. Как хочешь, так и выживай!

Нормальная картина

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 14:41.

Всё над о мной ржали, когда я вам толковал, что городки типа Барабинска и Куйбышева это Таскаево в перспективе 10 лет. Голосуйте и дальше за тех кого привыкли выбирать!!! Они вам сделают.

Ну проголосуем за Навального

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 18:12.

Ну проголосуем за Навального или Зюганова и что, работа сразу появится?

Ни чего не появится,кроме

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 08:42.

Ни чего не появится,кроме крови.Я терпеть не могу нынешнею власть за их издевательства над людьми,посмотрите что происходит,пенсионеры сидят и не сгонишь их с своих мест,хотя очень много молодых которые находятся без работы и средств,организации закрываются люди теряют работу все в кредитах,устроится куда в приличное предприятие везде кидать надо попасти на лечение проблема,медработников не хватает,люди озлоблены от такой жизни,а эта партия единая Россия породие КПСС только в худшем её варианте где в её составе одни (циркачи,спортсмены и воры) уже давно потеряло свой образ в лице граждан нашей страны,одни и те же рожи по тв как они уже замучили всех и надоели.Понятно что Путин ничего менять не будет и власть до смерти не отдаст никому и одна надежда на того,кто в будущем услышит народ и поведёт за собой,а этот народ пойдёт за ним,другого не вижу.

Вы прямо троцкист какой то,

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 12:01.

Вы прямо троцкист какой то, вас за этот пост только минимум в тюрьму упечь надо, как контру.

Троцкий

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 19:22.

«Троцкизм не является новым движением или новой доктриной, а лишь восстановлением, возрождением подлинного марксизма, который был развит и воплощён в жизнь русской революцией и первыми днями Коммунистического Интернационала», а потом бюрократия и кумовство, всё это з а г а д и л и.
Это национальная черта русского народа, ЗАГАДка его души.

Во! А вот пожаловали и те,

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 18:00.

Во! А вот пожаловали и те, кто после развала совка местечко тёплое потерял. Поймите-же вы, наконец: то, что кроме Навального альтернативы нет (Собчак и т.п. не в счёт) виноват не Навальный, а как раз действующая власть, которая либо не пускает честных людей к управлению, либо убирает последних, кто ещё был.

Навальный это второй Путин,

Опубликовано Гость в 10 Ноябрь, 2017 - 01:01.

Навальный это второй Путин, если избирут потом ржать будете.

Непонятно про какое депо идёт

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 11:28.

Непонятно про какое депо идёт речь.Про эксплуатационное (ТЧ-3) или ремонтное (Локотех-сервис).

по видимому про тч-3, а может

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 17:05.

по видимому про тч-3, а может и про оба. Чего гадать? Поживем увидем.

согласен, бред

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 00:14.

полнейший, как ездили так и ездят, даже не сокращали, 6 бригад только ездит ОМСК - Новосибирск, надолго ли их так хватит .... ИМХО сплетни, не более

Между Москвой и Петербургом

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 15:25.

Между Москвой и Петербургом Сапсаном управляет вообще один машинист и уже много много лет.

Сами же говорите. Уже ездят.

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 11:41.

Сами же говорите. Уже ездят. Технологию отработают, и будут все так ездить.

Собака лает, караван идёт,

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 00:11.

Собака лает, караван идёт, этот бред уже 2 года несут, как ездили так и ездят, это всё на уровне сплетен от тех же железнодорожников, даже не сокращали никого ... 6 бригад вроде так катается и всё, надолго ли их хватит ....

Собака то лает это

Опубликовано Гость в 9 Ноябрь, 2017 - 11:02.

Собака то лает это действительно!Но и тот факт что многие организацию канули в лето тоже факт.Едешь по улице Ленина,а на больнице вашей жд. красуется объявление" Подлежит продаже",тоже факт!

причем здесь экономика города

Опубликовано Гость в 7 Ноябрь, 2017 - 23:30.

причем здесь экономика города и железнодорожники? оао ржд платит налоги в москве

А при чем тут налоги. Живут

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 11:17.

А при чем тут налоги. Живут то они здесь. Пользуются услугами, совершают покупки в местных же магазинах, покупают жилье и прочее прочее. смотрите дальше своего носа

Да, там, но вам совет,

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 02:17.

Да, там, но вам совет, лечитесью. Или читайте литературу, связную с экономикой и ее устройству в РФ

А так увы и будет. Даже

Опубликовано Гость в 7 Ноябрь, 2017 - 21:40.

А так увы и будет. Даже точнее сказать к тому идёт. Я такой вывод сделал ещё полгода назад. Это всего лишь мои размышления. Жалко конечно, не будет жд и город разъедется. Родной всё таки городишка.

Поделитесь размышлениями. На

Опубликовано pro-sibir22 в 7 Ноябрь, 2017 - 21:42.

Поделитесь размышлениями. На основании чего вы пришли к такому выводу?

Я тоже до последнего не

Опубликовано Гость в 7 Ноябрь, 2017 - 21:35.

Я тоже до последнего не верил, что ПМС законсервируют.

бред..

Опубликовано Гость в 7 Ноябрь, 2017 - 21:25.

бред..

Бред, не бред, а дыма без

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 00:44.

Бред, не бред, а дыма без огня не бывает. От строительства нового депо опять же отказались. Скорее всего так и будет, вопрос просто когда? Автоматизация на ЖД плюс увеличенный ресурс локомотивом и увеличенные пробег обслуживания, а значит и меньшее количество ТО и ремонтов сделает не нужным депо в Барабинске.

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