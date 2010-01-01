Локомотивное депо закроют?
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Добрый день. Общался с одним человеком, занимает, скажем так, не рядовую должность на ЖД. Говорит, есть план, утвержденный, что Барабинск будет проходящей станцией, депо будут закрывать. Не завтра конечно. После 20-го года. Не верить ему, у меня оснований нет. Но как то дико и не по себе. Сразу рисуется апокалипсическая картина. Ведь как ни крути, а экономика нашего города держится на бюджетниках и железнодорожниках. Не станет их, накроется все медным тазом. У кого какие есть соображение? Просьба писать сведущим людям. Действительно так планируется или это просто плод, чьей то, фантазии?
Владимир
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В ТМХ несколько месяцев назад
В ТМХ несколько месяцев назад расформировали Химчистку.Из Десятка работников осталось всего Двое.А сейчас собираются передавать НГЧ цех по отчистке сточных вод (Флотация).Что будет с работающим там персоналом пока неизвестно.
Непонимаю.... а чем вы
Непонимаю.... а чем вы недовольны??? Вы сами выбираете на выборах тех кто у власти, что теперь плачите?? Продолжайте дальше, вам же начальство указывает за кого голосовать. Только вот начальство давно наклало на вас...
Все будет продолжаться. Надо
Все будет продолжаться. Надо менять курс на развитие социально ориентированного общества. С этим правительством и Думой это невозможно. Насколько народ готов проголосовать за новый курс непонятно. От президента требуют много, но он один не может решать все вопросы. Компрадорское правительство засело крепко и обслуживает интересы олигархов. Смена правительства - ключевая задача. Путин на это может пойти в конце года, но только дадут ли.
а сегодня еще хлеще! грузовые
а сегодня еще хлеще! грузовые поезда поведут до Ишима! представляете это грубо 10 часов в одну сторону это я сужу по пассажирскому скорому поезду. где должен человек нормально кушать,в туалет ходить? т.Хода! Вы за что получаете деньги и протираете штаны? Где забота о человеке и его здоровье! Ведь здоровье у нынешнего поколения не то что у наших предков. я представляю поднять бы бывших ветеранов депо! Где слава депо! Вы все растеряли. никому не нужен непрерывный стаж. заслуги рабочих. вы всех втаптываете в грязь. у вас нет разделения машинист 1 класса или помощник. все одно. а раньше мы гордились ими машинистами.это зависит и от машинистов инструкторов профкома и руководства всего депо. обидно за город! за его жителей.Но эти эксперименты по движению до ишима и новосибирск омск надо остановить. до первой беды.
Про Ходу и наше руководство
Про Ходу и наше руководство депо в самое яблочко!!! Им на людей давно наплевать, лишь бы себе хорошим всё было... жалко смотреть на то что происходит.
Так это же хорошо,
Так это же хорошо, представляете какая экономия владельцам ЖД.
Кто говорит, что нет
Кто говорит, что нет сокращений, тот абсолютно ничего не знает о депо. Людей сокращают. Это я вам говорю, как знающий человек. Планы о сокращении по дорогам подают каждое полугодие, а то и квартал. Сначала обошлись уборщиками, затем водителями. После некоторого затишья пришла пора мёртвых душь, операторов, следом работников дома отдыха. А вот кто будет следующими, работники аппарата управления или локомотивные бригады - это пока вопрос. Но то, что все стоят в очереди, это правда. Эту правду знают все работники депо, просто молчат, тихо надеясь каждый раз, что пронесёт, " авось кого-нибудь другого", " только бы не меня". Обстановка ужасная, все улыбаются, молча ненавидя и проклиная друг друга. Ужас, как противно!
Сокращают не только в
Сокращают не только в депо,везде и по всей стране,это хорошо можно проследить по интернету,занятости населения.
Блин, как так? По телевизору
Блин, как так? По телевизору говорят, что всё прекрасно, что дно преодолели, а дальше только лучше, веселее и радостнее. Выходит кто-то не прав?
Да вот так блин, когда в дно
Да вот так блин, когда в дно уперлись, то нам этого оказалось мало. Мы русские ведь не понятные для восприятия ума нормального человека. Поэтому мы и решили дно преодолеть, чтобы опуститься еще ниже и глубже. Преодолели и радуемся. Поэтому по зомбиящику и говорят, что все прекрасно.
Твоя-моя не
Твоя-моя не понимает...
Комментаторы даже понять не могут о каком депо речь))) но со пишут со знанием дела))
Судя по письму, речь идет про
Судя по письму, речь идет про эксплуатационное. Кстати, я не имею к железке отношение, но про это слышал еще год назад. еще слышал, что уже предлагают, добровольно, семьям железнодорожников (машинистов) переезжать в другие региона на ПМЖ. Конкретно в Ленинградскую область. И есть уехавшие.
Про ОПМС-19 тоже говорили:
Про ОПМС-19 тоже говорили: Такую организацию не закроют!А закрыли и людей оставили без работы. Как хочешь, так и выживай!
Нормальная картина
Всё над о мной ржали, когда я вам толковал, что городки типа Барабинска и Куйбышева это Таскаево в перспективе 10 лет. Голосуйте и дальше за тех кого привыкли выбирать!!! Они вам сделают.
Ну проголосуем за Навального
Ну проголосуем за Навального или Зюганова и что, работа сразу появится?
Ни чего не появится,кроме
Ни чего не появится,кроме крови.Я терпеть не могу нынешнею власть за их издевательства над людьми,посмотрите что происходит,пенсионеры сидят и не сгонишь их с своих мест,хотя очень много молодых которые находятся без работы и средств,организации закрываются люди теряют работу все в кредитах,устроится куда в приличное предприятие везде кидать надо попасти на лечение проблема,медработников не хватает,люди озлоблены от такой жизни,а эта партия единая Россия породие КПСС только в худшем её варианте где в её составе одни (циркачи,спортсмены и воры) уже давно потеряло свой образ в лице граждан нашей страны,одни и те же рожи по тв как они уже замучили всех и надоели.Понятно что Путин ничего менять не будет и власть до смерти не отдаст никому и одна надежда на того,кто в будущем услышит народ и поведёт за собой,а этот народ пойдёт за ним,другого не вижу.
Вы прямо троцкист какой то,
Вы прямо троцкист какой то, вас за этот пост только минимум в тюрьму упечь надо, как контру.
Троцкий
«Троцкизм не является новым движением или новой доктриной, а лишь восстановлением, возрождением подлинного марксизма, который был развит и воплощён в жизнь русской революцией и первыми днями Коммунистического Интернационала», а потом бюрократия и кумовство, всё это з а г а д и л и.
Это национальная черта русского народа, ЗАГАДка его души.
Во! А вот пожаловали и те,
Во! А вот пожаловали и те, кто после развала совка местечко тёплое потерял. Поймите-же вы, наконец: то, что кроме Навального альтернативы нет (Собчак и т.п. не в счёт) виноват не Навальный, а как раз действующая власть, которая либо не пускает честных людей к управлению, либо убирает последних, кто ещё был.
Навальный это второй Путин,
Навальный это второй Путин, если избирут потом ржать будете.
Непонятно про какое депо идёт
Непонятно про какое депо идёт речь.Про эксплуатационное (ТЧ-3) или ремонтное (Локотех-сервис).
по видимому про тч-3, а может
по видимому про тч-3, а может и про оба. Чего гадать? Поживем увидем.
согласен, бред
полнейший, как ездили так и ездят, даже не сокращали, 6 бригад только ездит ОМСК - Новосибирск, надолго ли их так хватит .... ИМХО сплетни, не более
Между Москвой и Петербургом
Между Москвой и Петербургом Сапсаном управляет вообще один машинист и уже много много лет.
Сами же говорите. Уже ездят.
Сами же говорите. Уже ездят. Технологию отработают, и будут все так ездить.
Собака лает, караван идёт,
Собака лает, караван идёт, этот бред уже 2 года несут, как ездили так и ездят, это всё на уровне сплетен от тех же железнодорожников, даже не сокращали никого ... 6 бригад вроде так катается и всё, надолго ли их хватит ....
Собака то лает это
Собака то лает это действительно!Но и тот факт что многие организацию канули в лето тоже факт.Едешь по улице Ленина,а на больнице вашей жд. красуется объявление" Подлежит продаже",тоже факт!
причем здесь экономика города
причем здесь экономика города и железнодорожники? оао ржд платит налоги в москве
А при чем тут налоги. Живут
А при чем тут налоги. Живут то они здесь. Пользуются услугами, совершают покупки в местных же магазинах, покупают жилье и прочее прочее. смотрите дальше своего носа
Да, там, но вам совет,
Да, там, но вам совет, лечитесью. Или читайте литературу, связную с экономикой и ее устройству в РФ
А так увы и будет. Даже
А так увы и будет. Даже точнее сказать к тому идёт. Я такой вывод сделал ещё полгода назад. Это всего лишь мои размышления. Жалко конечно, не будет жд и город разъедется. Родной всё таки городишка.
Поделитесь размышлениями. На
Поделитесь размышлениями. На основании чего вы пришли к такому выводу?
Я тоже до последнего не
Я тоже до последнего не верил, что ПМС законсервируют.
бред..
бред..
Бред, не бред, а дыма без
Бред, не бред, а дыма без огня не бывает. От строительства нового депо опять же отказались. Скорее всего так и будет, вопрос просто когда? Автоматизация на ЖД плюс увеличенный ресурс локомотивом и увеличенные пробег обслуживания, а значит и меньшее количество ТО и ремонтов сделает не нужным депо в Барабинске.
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