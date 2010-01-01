Праздник в Нагорном

В минувшую субботу в КДЦ Октябрьский прошли праздничные торжества

по случаю Дня народного единства в России.

В 12.00 в селе Нагорное концерт открылся выступлением вокального ансамбля «Сибиряночка». Затем глава сельского Совета Анатолий Бурдыко поздравил зрителей с этим замечательным праздником.

В ходе мероприятия были представлены хореографические и вокальные номера участников самодеятельности досугового центра под руководством Марии Грошевой, Ларисы Крышталёвой, Елены Хохловой, Екатерины Должиковой. Зал украшали участники кружка ДПИ под руководством Натальи Маслаковой, а ответственным за музыкальное оформление был Никита Алексеевский. Жители села встречали артистов бурными аплодисментами. В заключительной части концерта все самодеятельные коллективы исполнили песню «Желаю тебе, земля моя».

В 15.00 в клубе посёлка Заречный состоялось аналогичное мероприятие. Перед сельчанами с поздравительной речью выступила директор КДЦ Октябрьский Наталья Закушняк. Ведущими Ларисой Сартаковой и Ольгой Фомичёвой были представлены самодеятельные артисты, которые читали стихи и исполняли песни. Особенно затронуло жителей села выступление Павла Рыбакова. Русские народные песни были подхвачены залом. Зрители долго не отпускали артиста. В конце мероприятия роли неожиданно поменялись и в качестве артистов выступили старейшие жительницы поселка.