Билеты будут!

Продажи билетов на 2018 год в плацкартные и общие вагоны

возобновятся не позднее 16 ноября.

Минтранс России совместно с ФАС России выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 году, сообщили в ФАС.

«После этого ФАС по согласованию с правительством РФ примет необходимые взвешенные решения по этому вопросу, для открытия продаж билетов в сроки, установленные законодательством», - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с правилами перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, перевозчик должен начать продажу билетов не позднее, чем за 45 дней до отправления. Продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее, чем 16 ноября, отмечают в ФАС. Но в ФПК отмечают, что РЖД с декабря 2016 году осуществляют продажу билетов за 60 суток.

Ранее в связи с отсутствием решения регулятора продажи билетов этих категорий были временно приостановлены. Продажи остальных категорий билетов, включая билеты на поезда «Сапсан», осуществляются в обычном режиме.

В настоящее время ФПК и РЖД ожидают решения регулятора по тарифам на 2018 год, после чего намерены возобновить продажу билетов.