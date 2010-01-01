Сводка ГИБДД с 27.10 по 2.11

Дорожно-транспортные происшествия

произошедшие в период с 27 октября по 2 ноября

27 октября в 11.25 водитель автомобиля «Тойота» управляла транспортным средством на переулке Вокзальный города Барабинск. На пересечении с улицей Деповская, она нарушила очередность проезда перекрестка, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Лада». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении нее собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

29 октября в 17.00 водитель автомобиля «Рено-Логан» управлял транспортным средством лишённый специального права на вождение на улице Луначарского города Барабинск. На пересечении с обводной автодорогой Здвинск-Барабинск-Куйбышев он нарушил правило проезда перекрёстка и не предоставил преимущество водителю автомобиля «ВАЗ-21043» двигавшемуся по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с «жигулями». В отношении водителя «иномарки» собран административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Напомню, что санкция за данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

29 октября в 17.30 водитель автомобиля «Тойота-Королла» управлял транспортным средством около дома №93, расположенного на улице Куйбышева города Барабинск. Выполняя манёвр – движение задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Корона».

29 октября в 23.45 водитель автомобиля «Вольво» управлял транспортным средством на 1138км 815м автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск "Иртыш". В пути следования он не учёл скорость своего авто которая соответствовала бы дорожным и метеорологическм условиям, в результате чего совершил съезд в кювет.

30 октября в 7.55 водитель автомобиля «Тойота» управляла транспортным средством на переулке Работница города Барабинск. Выехав на пересечение с улицей Кирова и совершая манёвр поворота налево, она нарушила очередность проезда перекрёстка и не предоставило преимущество в движении водителю автомобиля «Ниссан» ехавшему во встречном направлении, в результате чего допустила с ним столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

30 октября в 11.20 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством около дома №21 расположенного на улице Деповская города Барабинск. При выезде с прилегающей территории он нарушил очередность проезда и не предоставил преимущество водителю автомобиля «Киа», двигавшемуся по переулку Вокзальному, в результате чего допустил с ним столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

1 ноября в 8.50 водитель автомобиля «Ниссан» управляла транспортным средством на улице Ульяновская города Барабинск. Около дома №82 она создала помеху для автомобиля «УАЗ» который двигался в попутном направлении на и выполнял маневр обгона, в результате чего допустила с ним столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении неё собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

2 ноября в 8.15 водитель автомобиля «Лэнг-Винг» управлял транспортным средством на стоянке расположенной около дома №19 в квартале "Г" города Барабинск. При движении задним ходом он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан».

2 ноября в 11.30 водитель автомобиля «ГАЗ» управлял транспортным средством около дома №90 расположенного на улице Барабинская города Барабинск. Выполняя манёвр - движение задним ходом, он не убедился в безопасности своих действий, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан».

Старший инспектор ГИБДД по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин