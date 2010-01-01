Утренний флеш-моб «Выйти из темноты»

Первого ноября 2017 года на площади имени Ленина в рамках Декадника «Внимание, осенние каникулы!» девятнадцать учащихся средней общеобразовательной школы №2 Барабинского района под руководством старшего инспектора по пропаганде БДД отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» Андрея Дамзина и руководителя отряда ЮИД «Перёкрёсток» Натальи Свиридовой, провели яркий флеш-моб «Выйти из темноты» на одном из самых оживленных пешеходных переходах города, направленный на повышение безопасности пешеходов на дорогах и улицах города в осенне-зимний период.

Учащиеся со световозвращающими элементами на одежде обратили на себя внимание водителей, которые останавливались на светофоре, исполнив танец в зоне регулируемых пешеходных переходах в ярких световозращающих жилетах. Своим примером ребята наглядно продемонстрировали важность и эффективность использования световозвращающих элементов в темное время суток.

По словам ребят, для пешехода одна из главных мер безопасности в темное время суток – иметь на верхней одежде или сумке световозвращающие элементы. К сожалению, пешеходы редко заботятся о том, чтобы быть заметным для водителя, именно поэтому возникла идея обратить внимание общественности к данной проблеме и провести флеш – моб.

Титякова Юлия, ученица 9«А» класса МКОУ СОШ №2