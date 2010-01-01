5 ноября Леонова Людмила Николаевна отмечает свой День рождения!

Драгоценная, любимая,

незаменимая наша мамочка!

Поздравляем тебя с Днем Рождения!

Прости нас, если мы тебя хоть однажды

огорчили или укололи словом.

Несмотря ни на что, знай,

что мы тебя всегда любим и ценим.

Ты самый лучший человек в нашей жизни,

самая умная и самая красивая.

Ты нас всегда поддержишь, поможешь,

даже когда все отвернутся, и искренне

порадуешься любым нашим успехам.

Ты наш самый лучший друг!

У тебя самый вкусный борщ

и неповторимые котлетки.

Спасибо тебе за всё,

чему ты нас научила!

Мы тебе пожелаем вдохновения,

творческих успехов, ведь так,

как тебе, больше никому не покорятся

любые вершины!

Конечно же, никогда не болеть,

не расстраиваться по мелочам

и почаще улыбаться.

Мы очень любим твою улыбку!

Мамочка, мы тебя любим!

С Днем Рождения тебя!

Дети