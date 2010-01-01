НОЧЬ ИСКУССТВ

В Музейном комплексе города Куйбышева прошла акция "Ночь искусств".
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Классное видео!Интересное

Опубликовано Гость в 8 Ноябрь, 2017 - 18:01.

Классное видео!Интересное мероприятие!А Катя тоже в прошлое окунулась в конце!)))
/А.Коваленко/

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