Билетов нет!

РЖД прекратила продажу билетов в плацкартные вагоны

Данная инициатива связана с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году.

Российская железная дорога на время прекратила продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования. Об этом сообщается на сайте компании ( http://pass.rzd.ru/ ).

Как отмечается, билеты перестали продавать на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО ФПК, следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 1 января 2018 года.

Данная инициатива связана с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Ранее Федеральная антимонопольная служба России предлагала в следующем году сделать проезд в плацкарте еще более бюджетным. В частности, речь идет о снижении на 10% тарифов на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах. Минтранс и Минэкономразвития выступили против данной инициативы, поэтому решение вопроса отложено до совещания в правительстве.

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движение не остановить

Опубликовано Гость в 7 Ноябрь, 2017 - 13:04.

движение не остановить

А вообще на дальние

Опубликовано Гость в 5 Ноябрь, 2017 - 22:41.

А вообще на дальние расстояния дешевле и быстрее самолетом. Будь проклята железная дорога со своими вонючими вагонами без зарядок для телефонов и дорогими ценами

Ну придётся теперь (в целях

Опубликовано Гость в 4 Ноябрь, 2017 - 23:46.

Ну придётся теперь (в целях экономии) теперь ездить на поездах Новосибирск-Брест, Иркутск-Минск и др.

Какой Брест. чё несешь,

Опубликовано Гость в 5 Ноябрь, 2017 - 14:25.

Какой Брест. чё несешь, Кирзинская, Чулым, Татарская.

Кирза, чулым и татарка на

Опубликовано Гость в 5 Ноябрь, 2017 - 22:35.

Кирза, чулым и татарка на электричку и вперёд

Чемодан, вокзал, Россия.

Опубликовано Гость в 6 Ноябрь, 2017 - 17:31.

Чемодан, вокзал, Россия.

Ничего не понятно. Чушь какая

Опубликовано Гость в 4 Ноябрь, 2017 - 19:39.

Ничего не понятно. Чушь какая то. Как теперь ездить? Только купе что ли? А не жирно им будет?

Переходной мост на вокзале

Опубликовано Гость в 6 Ноябрь, 2017 - 18:30.

Переходной мост на вокзале города Баоабинска не чистят. Ступени все в замерзших буграх. Ситуация для пассажиров чрезвычайно опасная. Смертоубийство. мне кажется, или РЖД и ее предприятия есть объекты первостепенной важности. Работать положено и в выходные тоже. Или все как у всех. Праздники-значит отдыхаем. И неважно, что там люди падают и убиваются

Им жирно не будет,ведь

Опубликовано Гость в 5 Ноябрь, 2017 - 12:29.

Им жирно не будет,ведь железка с себя сбросила не только все не угодные ей предприятия связанные с железной дорогой но и делает всё,чтобы денежки граждан текли к их воротилам. Через лет так 15-20 ох и запаём.

Неча ездить, дома сиди. Вон,

Опубликовано Гость в 5 Ноябрь, 2017 - 09:17.

Неча ездить, дома сиди. Вон, капуста ещё не заквашена, скотина не управлена. А зимой как лёд встанет, так и на санях до родни доехать можно. А далее оно нам не надобна.

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