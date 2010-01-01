Билетов нет!
РЖД прекратила продажу билетов в плацкартные вагоны
Данная инициатива связана с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году.
Российская железная дорога на время прекратила продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования. Об этом сообщается на сайте компании ( http://pass.rzd.ru/ ).
Как отмечается, билеты перестали продавать на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО ФПК, следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 1 января 2018 года.
Данная инициатива связана с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Ранее Федеральная антимонопольная служба России предлагала в следующем году сделать проезд в плацкарте еще более бюджетным. В частности, речь идет о снижении на 10% тарифов на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах. Минтранс и Минэкономразвития выступили против данной инициативы, поэтому решение вопроса отложено до совещания в правительстве.
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движение не остановить
движение не остановить
А вообще на дальние
А вообще на дальние расстояния дешевле и быстрее самолетом. Будь проклята железная дорога со своими вонючими вагонами без зарядок для телефонов и дорогими ценами
Ну придётся теперь (в целях
Ну придётся теперь (в целях экономии) теперь ездить на поездах Новосибирск-Брест, Иркутск-Минск и др.
Какой Брест. чё несешь,
Какой Брест. чё несешь, Кирзинская, Чулым, Татарская.
Кирза, чулым и татарка на
Кирза, чулым и татарка на электричку и вперёд
Чемодан, вокзал, Россия.
Чемодан, вокзал, Россия.
Ничего не понятно. Чушь какая
Ничего не понятно. Чушь какая то. Как теперь ездить? Только купе что ли? А не жирно им будет?
Переходной мост на вокзале
Переходной мост на вокзале города Баоабинска не чистят. Ступени все в замерзших буграх. Ситуация для пассажиров чрезвычайно опасная. Смертоубийство. мне кажется, или РЖД и ее предприятия есть объекты первостепенной важности. Работать положено и в выходные тоже. Или все как у всех. Праздники-значит отдыхаем. И неважно, что там люди падают и убиваются
Им жирно не будет,ведь
Им жирно не будет,ведь железка с себя сбросила не только все не угодные ей предприятия связанные с железной дорогой но и делает всё,чтобы денежки граждан текли к их воротилам. Через лет так 15-20 ох и запаём.
Неча ездить, дома сиди. Вон,
Неча ездить, дома сиди. Вон, капуста ещё не заквашена, скотина не управлена. А зимой как лёд встанет, так и на санях до родни доехать можно. А далее оно нам не надобна.
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