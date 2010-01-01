Билетов нет!

РЖД прекратила продажу билетов в плацкартные вагоны

Данная инициатива связана с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году.

Российская железная дорога на время прекратила продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования. Об этом сообщается на сайте компании ( http://pass.rzd.ru/ ).

Как отмечается, билеты перестали продавать на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО ФПК, следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 1 января 2018 года.

Данная инициатива связана с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Ранее Федеральная антимонопольная служба России предлагала в следующем году сделать проезд в плацкарте еще более бюджетным. В частности, речь идет о снижении на 10% тарифов на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах. Минтранс и Минэкономразвития выступили против данной инициативы, поэтому решение вопроса отложено до совещания в правительстве.