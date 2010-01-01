Внимание! РОЗЫГРЫШ!

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«Сибирский цирюльник» дарит фен!
Участвуйте в розыгрыше профессионального фена от «Сибирского цирюльника».
Сибирский цирюльник – это магазин топовой профессиональной косметики для лица, волос, ногтей и всего тела. Профессиональный уход – это просто! Придя в наш магазин, вы обязательно получите профессиональную консультацию, наши сотрудники подберут и порекомендуют то, что действительно подойдет именно Вам, поскольку регулярно проходят обучение по повышению квалификации. К тому же, стоимость профессионального уходового средства не всегда превышает цену простого шампуня, который продаётся в обычном супермаркете, но преимущественно обладает большими полезными свойствами. Эту сеть рекомендуют своим клиентам парикмахеры.
Что можно найти в «Сибирском цирюльнике»:
- Косметика для волос (краска, средства для укладки, уход, др.);
- Декоративная косметика (для макияжа, визажа);
- Косметика для загара в солярии;
- Все для маникюра и педикюра (гель-лак, инструменты, украшения, др.);
- Все для депиляции (воск, сахарная паста, электроприборы, др.);
- Профессиональные инструменты и электроприборы (фены, плойки, машинки для стрижки, ножницы, лампы, учебные и расходные материалы, др.);
- Оборудование для салонов красоты;
- Одноразовая продукция.
В «Сибирском цирюльнике» представлена продукция ведущих мировых брендов:
Ollin Professional, С:ЕНКО, Constant Delight, Kaaral, NEXXT Professional,
Keen, ruNail, Gloria, Moser, Aravia, BabylissPro, HairWay, Mark Shmidt,
Dewal, Oster, P.Shine и др.
«Сибирский цирюльник» - это салон красоты у Вас дома!
С 1 ноября «Сибирский цирюльник» объявляет акцию!
Совершай покупку от 900 рублей и получай купон!
Главный приз – профессиональный фен!
Подробности акции уточняйте у представителей компании.
Розыгрыш пройдет 2 декабря в 15:00.
«Сибирский цирюльник» - одна из крупнейших сетей дистрибуции профессиональных косметических средств и оборудования для салонов красоты. Помимо розничных магазинов и интернет-площадки, это собственные учебные центры, салоны красоты, сервисные центры и многое другое. Компания ведёт работу с мастерами, оказывая весь спектр услуг в сфере индустрии красоты.
Адрес магазина профессиональной косметики «Сибирский цирюльник» :
г.Барабинск, ул. Карла Маркса, 104.
Мы работаем: пн-пт 9:00-20:00, сб-вс 10:00-19:00
Сайт: http://sibcirulnik.ru/
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