Зимняя дорога

Зима - опасное время года для вождения автомобиля

Зима — хотя и очень сложное, но не самое опасное время года для вождения автомобиля. Да, в снегопад и гололед число ДТП растет в разы, но в большинстве случаев это стуканчики (страдает лишь железо, но тоже неприятно). Наиболее же опасными, согласно статистике ГАИ (по числу тяжело травмированных и погибших), являются летние месяцы. Все дело в скорости — зимой водители ездят осторожно, не разгоняясь выше 80 км/час (да и постоянные пробки не позволяют ездить быстро), тогда как летом многие любят полихачить. Но типичными ДТП для зимы являются наезд на пешехода, заносы при прохождении поворотов/перекрестков и столкновение с впереди идущим авто.

Только первые сутки гололеда, но плачевные итоги уже есть. В ГИБДД считают аварии, в больницах и поликлиниках считают травмы. Новосибирск как всегда тяжело входит в зимний сезон. Опытные врачи знают, что городу понадобится как минимум месяц, чтобы заново привыкнуть к скользким дорогам.

Как ездить в гололед и снегопад: 8 советов водителям

Зимняя погода это настоящее испытание для автомобилистов — гололед, снегопад, перепады температуры и, как следствие, множество ДТП, поломок и, просто испорченное настроение в сочетании с потерянным временем. Между тем при правильном подходе большей части сложностей можно избежать.

ПАРКОВКА. Если под домом мало места, лучше найти место подальше и пройтись две-три минуты пешком, чем загромождать проезд/проход — кого-то может занести и он повредит ваш автомобиль. Не советуем ставить авто на въезде/выезде, а также внизу даже небольшого ледяного спуска.

КАК ПРАВИЛЬНО НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ

Сразу после старта двигателя авто лучше прогреть в течение двух-трех минут даже в том случае, если производитель разрешает этого не делать. Дело в том, что стекла зимой часто запотевают и моментально покрываются инеем — если двигатель не прогреть, неоткуда будет взяться горячему воздуху для того, чтобы отогреть стекла. Кроме того, учтите, что первые 1—1,5 километра нужно ехать на невысокой скорости (до 50 км\час) — этого достаточно, чтобы прогрелись и масло в коробке, и ходовая часть, и «прокачались» все жидкости в гидросистемах. Особенно этот совет актуален для машин с автоматической КПП, где резкий старт в мороз может быстро вывести машину из строя.

ЗИМНИЙ СТИЛЬ ЕЗДЫ. Спокойное движение с минимальным числом перестроений с ровной разрешенной скоростью и строгим соблюдением всех требований ПДД — основа безопасной и экономичной езды в любое время года, но зимой эта простая истина особенно актуальна. В идеале нужно постараться проехать так, чтобы как можно реже нажимать на педаль тормоза (только для полной остановки после замедления авто) и газа (только чтобы набрать крейсерскую скорость), то есть — максимально используя инерцию. Добавим, что свою полосу перед поворотом нужно занимать заблаговременно, а все движения при необходимости перестроиться из ряда в ряд выполнять очень плавно (предварительно убедившись, что у других водителей будет возможность избежать столкновения, если ваше авто внезапно заглохнет или его занесет).

СВЕТ ФАР. О том, насколько полезно включать в зимний период фары днем — лучше видно и водителю, и его соседям по потоку, — лишний раз напоминать не нужно. Облегчают управление машиной передние противотуманки (если они установлены), а если видимость составляет не более 100 метров, включайте дальний свет (переключаясь на ближний при встречном разъезде) и задний противотуманный фонарь. Если видно совсем плохо, включайте аварийку: мигающий оранжевый свет хорошо заметен даже при сильном тумане.

ОСТАНОВКА. Если по каким-то причинам ваш автомобиль застрял, оставляйте включенными габариты, аварийку и желательно выставить за50 мзнак аварийной остановки.

ОБЗОР. Зимнюю жидкость омывателя лучше покупать в готовом виде, потому как с концентратом нужно, во-первых, возиться (не забыть про воду, выходя из квартиры), во-вторых, не всегда удается правильно подобрать пропорцию. Также добавим, что чем лучше дворники, тем меньше жидкости уходит на очистку лобового стекла.

КАК РАЗМИНУТЬСЯ С ПЕШЕХОДОМ

Как мы уже упоминали выше, частым зимним ДТП является наезд на пешехода. Причины лежат на поверхности: неосвещенные дороги и пешеходные переходы, любовь славянского народа к одежде черного цвета, низкая культура поведения на дороге. Добавим сюда еще и то, что часто обочины завалены грязным снегом, который набросала снегоуборочная техника и идти по ним невозможно — люди вынуждены передвигаться по краю проезжей части. Кроме того, из-за того, что скользко, даже если водитель увидел ступившего на зебру пешехода вовремя, возможность остановиться у него есть не всегда.

ПЕШЕХОДАМ. Перед тем как начинать переход, убедитесь в том, что водитель вас видит вне зависимости от того, переходите вы дорогу в неположенном месте или по зебре. Для детей рекомендуем приобретать одежду со светоотражающими вставками либо прикрепить на нее спецзначки. Также отметим, что двигаться по краю проезжей части можно, но лишь навстречу транспорту, а не в попутном направлении.

ВОДИТЕЛЯМ. Приближаясь к месту, откуда может на дорогу выскочить пешеход, просто уберите ногу с педали газа и перенесите ее на педаль тормоза (не нажимая). В скорости вы потеряете незначительно, а вот время реакции сократится очень сильно. Чаще всего пешеходы переходят дорогу на перекрестках, возле остановок (в том числе и с расположенных на противоположной стороне), магазинов, киосков и... поверх подземного перехода. Также нужно быть настороже в том случае, если у дороги стоит маршрутный транспорт — пытаясь успеть за теплым автобусом, замерзшие люди часто совершают отчаянные поступки.

ГИБДД напоминает, что согласно пункта 5.4. Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств», шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса транспортного средства. Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства (пункт 5.5).

Итак, что можно понять из данного пункта:

1. В летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины.

2. В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующий рисунок.

3. Сроки запрета эксплуатации могут быть только увеличены местными властями и не могут быть уменьшены. Т.е. в Вашем регионе могут, например, запретить использовать шипованные шины с мая по сентябрь. При этом региональные власти не могут уменьшить срок запрета, т.е. с июня по август автомобили во всех регионах не должны использовать шипы.

Таким образом существуют следующие промежутки использования автомобильной резины:

- Летние шины (без маркировки М+S и т.п.) могут использоваться с марта по ноябрь.

- Зимние ошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться с сентября по май.

- Зимние неошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться круглый год.

Таким образом, если у Вас есть летняя резина (без маркировки) и зимняя ошипованная резина, то произвести замену Вы должны в течение осени, т.е. с сентября по ноябрь.

Обратную замену резины следует выполнить в течение весны, т.е. с марта по май.

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин