Прощай, осень золотая!
Праздник «Прощай, осень золотая!»
прошел во 2"Б" классе школы № 92 города Барабинска.
«… Мы праздник сегодня устроим,
И Осень к себе позовем.
Попляшем мы с ней, поиграем,
Осенние песни споем….»,
но не только песни и танцы сопровождали весь праздник, конечно, были стихи, загадки, частушки, сыграна сказка и даже гимнастический номер. Вот чем радовали родителей дети 2 класса.
Вывести детей на сцену, показать их таланты, создать тёплую атмосферу, организовать этот праздник – всё это труды учителя начальных классов Хохловой Нины Николаевны. Искренне и от всего сердца – спасибо, Вам!
С уважением, родители 2"Б" класса!
- 460 просмотров
Отправить комментарий