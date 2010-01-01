Праздник «Прощай, осень золотая!»

прошел во 2"Б" классе школы № 92 города Барабинска.

«… Мы праздник сегодня устроим,

И Осень к себе позовем.

Попляшем мы с ней, поиграем,

Осенние песни споем….»,

но не только песни и танцы сопровождали весь праздник, конечно, были стихи, загадки, частушки, сыграна сказка и даже гимнастический номер. Вот чем радовали родителей дети 2 класса.

Вывести детей на сцену, показать их таланты, создать тёплую атмосферу, организовать этот праздник – всё это труды учителя начальных классов Хохловой Нины Николаевны. Искренне и от всего сердца – спасибо, Вам!

С уважением, родители 2"Б" класса!