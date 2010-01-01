Сводка ГИБДД с 20 по 26 октября

Дорожно-транспортные происшествия

произошедшие в период с 20 по 26 октября

20 октября в 8.20 водитель автомобиля «Тойота-Ипсум» управлял транспортным средством на переулке Индустриальный города Барабинск. Подъезжая к перекрёстку с улицей К.Маркса он не учёл скорость своего автомобиля соответствующую конкретным условиям движения, в результате чего совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Тойота».

20 октября 20.00 водитель автомобиля «ГАЗ-330210» управлял транспортным средством около дома №173 расположенного на улице Ленина города Барабинск. Совершая манёвр - движение задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота-Королла».

23 октября в 7.35 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» управлял транспортным средством на 1км автодороги Барабинск – Новоульяновское, в пути следования он не учёл скорость своего автомобиля соответствующую конкретным условиям движения, в результате чего совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Тойота».

24 октября в 7.30 водитель автомобиля «ВАЗ-2115» управлял транспортным средством на переулке Водопроводный города Барабинск, в пути следования он не учёл скорость своего автомобиля соответствующую конкретным условиям движения, в результате чего совершил наезд на автомобиль «ВАЗ-2110».

24 октября в 11.15 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством около дома №18 расположенного на переулке Гутова города Барабинск. При движении задним ходом, он не убедился в безопасности совершения манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «ВАЗ».

25 октября в 7.40 водитель автомобиля «Хонда» управлял транспортным средством около дома №9 расположенного на улице Ермака города Барабинск, нарушил очередность проезда при выезде с прилегающей территории, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», после чего покинул место ДТП, однако был установлен сотрудниками ДПС. В отношении него возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда). За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

25 октября в 7.55 водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством на улице Островского города Барабиннск. Около дома №1А он не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота».

25 октября в 9.20 водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством на улице Пушкина города Барабинск. Совершая манёвр - поворот на право (на улицу Ульяновская) он нарушил правило расположения ТС на проезжей части, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан». За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

25 октября в 9.47 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством около дома №7 расположенного на улице Островского города Барабинск, нарушил очередность проезда при выезде с прилегающей территории и совершил столкновение с автомобилем «Мазда» двигавшегося по проезжей части. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

25 октября в 10.30 водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством около дома №77 расположенного на улице Ульяновская города Барабинск. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота».

25 октября в 13.15 водитель автомобиля «УРАЛ» управлял транспортным средством на грунтовой дороге вдоль железнодорожных путей, не учёл дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

25 октября в 13.30 водитель автомобиля «Тойота-Камри» управлял транспортным средством на улице Ульяновская города Барабинск. Подъезжая к перекрёстку с улицей Пушкина он не учёл скорость своего авто соответствующую конкретным условиям движения, в результате чего нарушил очередность проезда перекрестка и совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Королла». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении водителя «иномарки» собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.

25 октября в 17.00 водитель автомобиля «Ниссан» управлял транспортным средством на улице Октябрьская города Барабинск. В процессе движения он не учёл боковой интервал между транспортными средствами, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «УАЗ».

25 октября 18.15 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством около дома №15 расположенного на улице Пушкина города Барабинск, нарушил очередность проезда при выезде с прилегающей территории, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Субару». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

25 октября в 19.30 водитель неустановленного автомобиля управлял транспортным средством во дворе дома №11 расположенного на улице Коммунистическая города Барабинск, совершил наезд на автомобиль «Хундай» после чего покинул место ДТП. В отношении не установленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

25 октября в 19.36 водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством на 5км автодороги Барабинск-Куйбышев. В пути следования он не учёл скорость своего авто соответствующую конкретным условиям движения, нарушил правило расположения ТС на проезжей части, в результате чего выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси». За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

26 октября в 10.00 водитель автомобиля «Тойота-Виста» управлял транспортным средством на переулке Майский города Барабинск. Совершая манёвр - поворот на право (на улицу Ермака) он не учёл скорость своего авто соответствующую конкретным условиям движения, нарушил правило расположения ТС на проезжей части, в результате чего выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-213100». За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин