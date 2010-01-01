Твиты от @ProSibir/list
5 ноября Леонова Людмила отмечает свой День рождения!
30 октября Филиппова Ульяна отмечает свой День рождения!
30 октября Даурцева Лариса отмечает свой День рождения!
14 октября Журкин Владимир отмечает свой День рождения!
Музейный комплекс города Куйбышева приглашает посетить "Ночь искусств"!
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Мужчину убили убили из-за пакета с продуктами и аккумулятора
Продажи билетов возобновятся не позднее 16 ноября
Потерялась белая Лайка в районе д.Мангазерка.
Дорожно-транспортные происшествия с 27 октября по 2 ноября
Дорожно-транспортные происшествия с 20 по 26 октября
Дорожно-транспортные происшествия с 13 по 19 октября
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