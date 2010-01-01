3D КИНОЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ!
3D КИНОЗАЛ ДК им В.В. Куйбышева приглашает в кино!
Режим работы кассы: Пн, Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. - рабочие дни.
Вторник - выходной.
Касса работает с 12.00 часов.
Тел.: 8-913-732-22-71.
Группа ВКонтакте - https://vk.com/club150531418
Группа ОК - https://ok.ru/group/53703463010492
Расписание сеансов с 6 по 12 ноября!
А СЕЙЧАС СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ:
Фиксики. Большой секрет
Мультфильм "Маленький вампир"
ТОР РАГНАРЁК
Последний богатырь
Матильда
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