3D КИНОЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ!

3D КИНОЗАЛ ДК им В.В. Куйбышева приглашает в кино!

Режим работы кассы: Пн, Ср., Чт., Пт., Сб., Вс. - рабочие дни.
Вторник - выходной.

Касса работает с 12.00 часов.
Тел.: 8-913-732-22-71.

Группа ВКонтакте - https://vk.com/club150531418
Группа ОК - https://ok.ru/group/53703463010492

Расписание сеансов с 6 по 12 ноября!

iuyiuiyi

А СЕЙЧАС СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМАМ:

Фиксики. Большой секрет

Мультфильм "Маленький вампир"

ТОР РАГНАРЁК

Последний богатырь

Матильда

  • 1062 просмотра

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