Золотой локон - 2017

8 ноября в Центре культуры и досуга г.Барабинска конкурс
профессионального мастерства парикмахерского и ногтевого искусства!

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9 + 4 =
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