СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ!

19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!

20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!

20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!

7 сентября Ефремов Евгений отмечает свой День рождения!

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