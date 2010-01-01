Твиты от @ProSibir/list
7 сентября Ефремов Евгений отмечает свой День рождения!
20 августа Шведова Виктория отмечает свой День рождения!
20 августа Казакова Виктория отмечает свой День рождения!
19 августа Трубачева Раиса отмечает свой День рождения!
СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ!
Презентация песни Алмаса Багратиони
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Сотрудники транспортной полиции задержали торговку спиртом
В Новокозловском д.с. прошла акция "Мы против терроризма"!
16 сентября в Барабинске концерт команды КВН "Чешский крот"
Дорожно-транспортные происшествия с 18 по 24 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 11 по 17 августа
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 10 августа
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