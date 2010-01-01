Анна Каренина

21 сентября в ДК г.Барабинск спектакль Московского Независимого Театра
"Анна Каренина" в постановке Народного артиста России Владимира Стеклова.

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Аннотация:
Размеренный и устоявший быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека, намного старше её, страстно полюбила другого.
Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила материнский долг Анны, которая, оставит сына, обрекая себя на полную, противоречивых терзаний жизни с любимым.
Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой, оборвав своё мучительное и мнимое счастье.

Начало спектакля в 19-00.
Стоимость билета от 400 до 500 рублей.
Справка по телефону: 8-913-703-90-64 (Лилия)

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