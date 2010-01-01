Барабинское ЛПУМГ. ПРАЗДНИК
Сотрудники Барабинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
торжественно отметили День работников нефтяной и газовой промышленности.
Информационный сюжет будет позже.
А пока - с профессиональным с праздником работников Барабинского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» поздравляет директор Шамиль Тухтаметов.
А сейчас - несколько номеров концертной программы.
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Катюша, ты как всегда
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Катюша, ты как всегда очаровательна! Выступление задорное, голос просто чудо!
Замечательные выступления. Но
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Замечательные выступления. Но когда танцуют мальчики, особенно в бальных танцах, равнодушным остаться невозможно. Молодцы!
Здравствуйте! А Шалунишек не
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Здравствуйте! А Шалунишек не выложите?
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