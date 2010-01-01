Барабинское ЛПУМГ. ПРАЗДНИК

Сотрудники Барабинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

торжественно отметили День работников нефтяной и газовой промышленности.

Информационный сюжет будет позже.

А пока - с профессиональным с праздником работников Барабинского ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Томск» поздравляет директор Шамиль Тухтаметов.

А сейчас - несколько номеров концертной программы.