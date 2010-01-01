Барабинское ЛПУМГ. ПРАЗДНИК

Сотрудники Барабинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
торжественно отметили День работников нефтяной и газовой промышленности.

Информационный сюжет будет позже.
А пока - с профессиональным с праздником работников Барабинского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» поздравляет директор Шамиль Тухтаметов.

А сейчас - несколько номеров концертной программы.

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Катюша, ты как всегда

Опубликовано Гость в 9 Сентябрь, 2017 - 16:14.

Катюша, ты как всегда очаровательна! Выступление задорное, голос просто чудо!

Замечательные выступления. Но

Опубликовано Гость в 9 Сентябрь, 2017 - 11:41.

Замечательные выступления. Но когда танцуют мальчики, особенно в бальных танцах, равнодушным остаться невозможно. Молодцы!

Здравствуйте! А Шалунишек не

Опубликовано Гость в 9 Сентябрь, 2017 - 08:48.

Здравствуйте! А Шалунишек не выложите?

Позже.

Опубликовано pro-sibir22 в 9 Сентябрь, 2017 - 12:42.

Позже.

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