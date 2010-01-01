Торговка спиртом

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск

получили информацию о том, что жительница города Татарска,

проживающая рядом с железнодорожным вокзалом, торгует спиртом.

Транспортные полицейские задержали женщину в ходе проведения проверочной закупки.

Стражи порядка обнаружили в доме у подозреваемой около 2 литров спиртосодержащей жидкости.

Образцы изъятого товара были направлены на экспертизу, которая показала, что 44-летняя подозреваемая сбывала продукцию, а именно жидкость на основе спирта этилового, непригодного для производства алкогольной продукции и включенного в список ядовитых веществ. Употребление этого суррогата в пищевых целях опасно для жизни и здоровья потребителей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Сотрудники транспортной полиции предупреждают население об опасности отравления алкогольной продукцией. Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли, а также через сеть интернет. Полицейские обращаются к гражданам с убедительной просьбой сообщать обо всех ставших им известных фактах нарушения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции в органы внутренних дел.