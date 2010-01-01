Ефремов Евгений
Ты мой внук — любимый и родной,
Я хочу все время быть с тобой,
На тебя смотреть и любоваться,
И успехами твоими восхищаться!
С днем рождения сердечно поздравляю,
Быть здоровым, сильным пожелаю.
Спортом заниматься и учиться,
Работящим быть и не лениться!
Пусть мечты твои немедленно сбываются,
Дни хорошие успехами кончаются,
Любят все, целуют, обнимают,
А родные просто обожают!
Ты расти мужчиной настоящим,
И учись уверенно, блестяще,
Помогай другим, сочувствуй людям,
Счастье тогда в жизни точно будет!
Баба Таня
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