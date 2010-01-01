7 сентября Ефремов Евгений Сергеевич отмечает свой День рождения!

Ты мой внук — любимый и родной,

Я хочу все время быть с тобой,

На тебя смотреть и любоваться,

И успехами твоими восхищаться!

С днем рождения сердечно поздравляю,

Быть здоровым, сильным пожелаю.

Спортом заниматься и учиться,

Работящим быть и не лениться!

Пусть мечты твои немедленно сбываются,

Дни хорошие успехами кончаются,

Любят все, целуют, обнимают,

А родные просто обожают!

Ты расти мужчиной настоящим,

И учись уверенно, блестяще,

Помогай другим, сочувствуй людям,

Счастье тогда в жизни точно будет!

Баба Таня