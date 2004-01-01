Мы против терроризма!

День солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конца.

Бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии.

Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим об необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.

И уже традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий.

Наша организация не осталась в стороне. 4 сентября 2017 года в МКДОУ Новокозловский детский сад прошёл День солидарности в борьбе с терроризмом. Воспитанники старшей группы "Улыбка" вместе с воспитателем Лакетко Татьяной Александровной после просветительской беседы изготовили ангелочков. Воспитанники ДОУ посетили МКОУ Козловскую СОШ, ФАП, МУП "Жилкомхоз", Козловский сельсовет. Ангелы были подарены в рамках информационной акции "Дети против террора". Продолжился День рисунками на асфальте «Мирное небо над головой». Дети цветными мелками рисовали яркое солнце, облака, цветы, птиц. Завершились мероприятия запуском воздушных шаров с голубями. Полученные знания и пережитые эмоции останутся в детских сердцах, как останется память о тех, кого больше нет с нами, чьи невинные жизни остановились из-за рук террористов.

Мы надеемся, что в вашей жизни, вы не столкнетесь с такими трагическими событиями, и пусть мирное небо всегда будет у вас над головой!